Enschedese oprichter Satudarah ontkent leidinggeven en deelname aan criminele organisatie

De Enschedese oprichter van de inmiddels verboden motorclub Satudarah zegt bij geen enkel strafbaar feit uit het enorme onderzoek naar de club betrokken te zijn. Volgens zijn advocate is er ook geen spat bewijs: "Als cliënt een scheve schaats zou hebben gereden en zich bezighield met criminele zaken, dan was dat vast en zeker naar voren gekomen."

Een maand geleden werd tegen de oprichter, bijgenaamd MiMa, zeven jaar cel geëist door het Openbaar Ministerie. Volgens de openbaar aanklagers vormde hij samen met vier medebestuurders een internationaal opererende criminele organisatie. "Het is een parallelle samenleving, gevuld met angst, geweld en intimidatie", aldus justitie.

Drugshandel

Vandaag kwam zijn advocate aan het woord. Die had een pleidooi dat een dag lang duurde. Veel van de standpunten waren door MiMa zelf al naar voren gebracht op vorige rechtszittingen. Nieuw was het verweer op berichten over drugshandel die hij gestuurd zou hebben met PGP-telefoons.

Zo wordt er in berichten van Ennetcom- gebruiker uooop@exclusivepgp.com gesproken over 'blokken'. Het uooop-account wordt door justitie toegeschreven aan MiMa, omdat een andere gebruiker het adres had opgeslagen als 'mimaaaa satudara'. Met 'blokken' zou hij kilo's cocaïne bedoeld hebben.

Gehaktbal

Maar MiMa ontkent de berichten gestuurd te hebben. Zijn advocate: "Hij heeft in de loop der jaren meerdere PGP’s met verschillende adressen gebruikt. Hij heeft tevens verklaard dat hij ook geregeld de telefoons doorverkocht. Het zou kunnen dat MiMa óóit de gebruiker geweest is van uooop@exclusivepgp.com. Maar het ligt voor de hand dat hij de PGP telefoon met dat adres op enig moment doorverkocht heeft."

De raadsvrouwe vervolgt: "Een aanwijzing dat iemand anders de PGP met het uooop-adres gebruikte, volgt uit de opgeslagen nicknames. Zo wordt de gebruiker uooop in andere toestellen opgeslagen als: ‘gehaktbal’, ‘big bro’, ‘gro’ en ‘gros brud'. Dit zijn geen namen of bijnamen van Mima." Ook spreekt degene die de chats heeft verstuurd anderen vaak aan als 'maat', dat woord schijnt MiMa nooit te gebruiken.

Ander bewijs dat MiMa een criminele groepering zou hebben aangestuurd, moet volgens justitie blijken uit verschillende berichten op whatsapp en internet-fora. "Maar MiMa gebruikt die middelen niet, hij heeft niet eens een normale telefoon om te whatsappen."

Veel onderzoeken

MiMa zit naar eigen mening dus compleet onterecht in de strafbank. Volgens zijn advocaat is er zo ontzettend veel politieonderzoek gedaan naar haar cliënt en de club, dat er echt wel een overtreding was gevonden als die gemaakt zou zijn. "Mima kwam in diverse onderzoeken in beeld. Zo liepen er rechercheonderzoeken met de namen Eik, Charade en Cypher Akutan, Getal, Dominica, Sorento, Raul, Ditto, 26Extra, Kasinda, Arcadia83 en in Duitsland nog onderzoek Sia." Zonder enig resultaat, aldus de strafpleiter.

Volgens de advocate zijn in die onderzoeken telefoons en andere gesprekken afgeluisterd, gps-locaties van auto's gevolgd en mensen geobserveerd door de recherche. "Als cliënt een scheve schaats zou hebben gereden en zich bezighield met criminele zaken, dan was dat vast en zeker naar voren gekomen."

De rechtbank neemt enkele weken de tijd om tot een oordeel te komen in de mega-zaak.