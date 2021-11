Transporteurs-stel grossiert in faillissementen: schuldeisers met lege handen

Een van oorsprong Duits stel, dat al jarenlang actief is in de Nederlandse transportsector, blijkt te grossieren in faillissementen. Intussen zijn nu al vier bedrijven op de fles gegaan, waarbij schuldeisers veelal met lege handen achterblijven. Een van de curatoren heeft intussen strafrechtelijke aangifte tegen de man en vrouw gedaan. Inmiddels is het stel twee weken na het laatste faillissement van het bedrijf in Oldenzaal weer twee nieuwe ondernemingen begonnen.

De laatste twee bedrijven van het stel gingen binnen een half jaar failliet. Nadat eerst Polar Logistics in Oldenzaal medio mei dit jaar op de fles ging, werd rechtsopvolger Polar Thermo Logistics in oktober failliet verklaard.

Het directiekoppel - samenlevend, maar niet getrouwd - had daarvoor ook al meerdere transportbedrijven, waarbij ze elkaar afwisselden. De ene keer was de man de directeur en de vrouw de aandeelhouder, een volgende keer waren de rollen omgedraaid, zo wees onderzoek door de curator uit.

Samenloop van omstandigheden

Het Duitse stel was sinds circa 2009 op de Nederlandse transportmarkt actief. Het laatste faillissement, dat dateert van vorige maand, werd aangevraagd door een van de werknemers.

De directeur heeft intussen in eerste gesprekken tegenover de laatst betrokken curator Peter Weenink verklaard dat hij na een faillissement van een eerder bedrijf in april 2018 Polar Logistics was begonnen: een transportfirma, gespecialiseerd in gekoelde ladingen.

Het bedrijf ging op slot nadat het pensioenfonds het faillissement had aangevraagd vanwege een vordering van bijna 17,5 mille.

Het volgende bedrijf heette Polar Thermo Logistics, een zusterbedrijf met slechts één woordje verschil. Het vestigingsadres in Oldenzaal bleef hetzelfde.

Maar ook hier deden zich al snel grote problemen voor. De accountant had geadviseerd om geen vrachtwagens aan te schaffen, maar ze te leasen. Die constructie bleek echter veel te duur. Vervolgens ontstonden strubbelingen rond de rekeningen van de accountant en gingen bovendien meerdere klanten failliet. Tot overmaat van ramp joeg de coronacrisis de transporteur nog eens extra op kosten, aldus de directeur.

Aandelen-miljonair

De hoop was intussen gevestigd op een van de chauffeurs, die naar verluidt 1,5 miljoen euro zou hebben verdiend met aandelen. Deze trucker wilde zijn vergaarde kapitaal in het bedrijf beleggen. Er werden drie nieuwe DAF's besteld, maar het ging mis toen de werknemer uiteindelijk niet met het geld over de brug kwam. De order moest daarop worden afgeblazen, wat een nieuwe kostenpost opleverde.

De curator zegt de betreffende chauffeur nog niet te hebben gesproken en dit verhaal nog te willen verifiëren.

Kritische noten

De curator in het vorige faillissement, Cander van der Veen, kraakt in zijn verslagen harde noten. Hij heeft strafrechtelijke aangifte gedaan en meent dat er sprake is van zowel onbehoorlijk bestuur als zogenoemd paulianeus handelen: het wegsluizen van geld en/of goederen in de aanloop naar een faillissement.

Van der Veen stelt het stel verantwoordelijk voor de financiële schade in het faillissement. Die heeft hij becijferd op circa een kleine half miljoen euro. De belastingdienst is met ruim 285.000 de grootste schuldeiser. Daarnaast claimen 21 andere schuldeisers nog ruim twee ton.

Leeggestript

De curator zegt op de dag van het faillissement van Polar Logistics een compleet leeg gestript bedrijf te hebben aangetroffen. "Het voorzetten van een structureel verlieslatende onderneming en zich vervolgens schuldig maken aan faillissementsrecidive kan worden gekwalificeerd als een van de ernstiger vormen van onbehoorlijk bestuur", schrijft de curator.

Kwam deze curator tot de conclusie dat beide bedrijven in elkaar zijn overgegaan, de directeur ziet dat anders. Polar Thermo Logistics bestond immers al op het moment dat de andere onderneming op de fles ging.

Dat er sprake was van twee bedrijven, had vooral een praktische reden. Het was namelijk de bedoeling de bedrijfsactiviteiten op te splitsen: in opslag van gekoelde ladingen en het vervoer ervan.

'Malafide ondernemers'

De directeur over de faillissementen: "Wij - mijn vriendin en ik - hebben altijd naar eer en geweten gehandeld. Wij hebben geen gekke dingen gedaan en dag en nacht gewerkt om alles in goede banen te leiden. We worden nu uitgemaakt voor malafide ondernemers, zonder met ons gesproken te hebben."

Volgens de directeur is hem en zijn partner de situatie simpelweg boven het hoofd gegroeid.

Wat overigens de eerdere curator Van der Veen ook al beaamde. Het stel is volgens hem meer chauffeur dan ondernemer. "Het liefst zitten ze op de vrachtwagen. Regelgeving, voorschriften en administratieve verplichtingen heeft niet hun interesse", schrijft hij in een eerder verslag.

Twee nieuwe bedrijven

Peter Weenink, de curator in het nieuwste bankroet, wil zich niet laten leiden door de bevindingen van zijn collega-curator, maar zegt nu zijn eigen rechtmatigheidsonderzoek op te zullen starten.

In zijn vandaag gepubliceerde verslag schrijft hij dat hij vermoedt dat de transportactiviteiten zijn voortgezet in het nieuw opgerichte bedrijf WeGa Thermo Logistik GmbH, net over de grens in het Duitse Emmerich.

Dit bedrijf werd door de directeur medio september opgericht. Zodat de man zich als zelfstandig chauffeur kan laten inhuren, verklaarde hij tegenover de curator.

Bedrijfsnaam

Zijn partner had eerder dit jaar - veertien dagen na het faillissement van Polar Logistics - het bedrijf WeGa Logistics gelanceerd. Een bedrijf met soortgelijke activiteiten en vrijwel dezelfde naam.

Het stel heeft daarover tegenover curator Weenink verklaard dat dit echter een "lege vennootschap is waarin geen activiteiten hebben plaatsgevonden".

WeGa is overigens een samenvoegsel van beide achternamen van het transporteurs-stel.

Curator Weenink zegt situatie rond de nieuwste bedrijven te zullen onderzoeken, onder meer in relatie tot de eerdere faillissementen.

In het nieuwste bankroet rond Polar Thermo Logistics hebben zich inmiddels de eerste schuldeisers gemeld, samen goed voor ruim een ton. De fiscus eist ruim 55.000 euro op, terwijl drie andere schuldeisers claimen dat ze in totaal nog bijna 54 mille tegoed hebben.

Eventueel bestuursverbod

Curatoren kunnen bij herhaalde problemen de rechtbank vragen een zogenoemd bestuursverbod op te leggen zodat ondernemers geen nieuw bedrijf kunnen beginnen. Of dat ook hier gaat gebeuren, zegt curator Weenink nog niet te weten. "Als ik in mijn onderzoek tot dezelfde conclusie kom als mijn collega-curator, zou dat inderdaad kunnen, maar het is nog te pril om daar nu al iets over te kunnen zeggen."