Nieuwe stripheld 'Arie de Boskanarie' wordt ambassadeur van Staphorster bos

Arie de Boskanarie verschijnt in een oplage van 250 verkoopexemplaren en 100 hardcover uitgaven voor de echte stripliefhebbers. Om Arie als nieuwe getekende ambassadeur van Staphorst in de markt te zetten en onder de aandacht te brengen nam burgemeester Jan ten Kate het eerste exemplaar van de nieuwe stripheld in ontvangst

Dat de kanarie zijn avonturen in het bos bij Staphorst beleeft, is niet toevallig. De bedenker van Arie komt uit De Wijk bij Staphorst en heeft vrijwel zijn gehele jeugd in het Staphorster bos gespeeld. "Ik heb er fijne herinneringen aan", zegt Ahmad Resh. "Het is een prachtig natuurgebied waar ik als kind veel avonturen heb beleefd, ik denk er met veel plezier en liefde aan terug. De herinneringen zijn een inspiratie voor mijn creatie Arie de Boskanarie."

Burgemeester Jan ten Kate Staphorst krijgt van schrijver Ahmad Resh eerste exemplaar van strip "Arie de Boskanarie" (Foto: RTV Oost / Mariëlle Beumer)

Thema acceptatie

"Arie is een kanarie die vanuit de Canarische Eilanden in Nederland terecht komt. Hij woonde daar in eerste instantie bij mensen, maar is ontsnapt. Bij toeval komt hij uiteindelijk terecht in de bossen van de Zwarte Dennen. Daar wordt hij niet zo snel geaccepteerd door de dieren, omdat het een exotische vreemde vogel is. Hij moet zich bewijzen, wat hij uiteindelijk ook in de strip doet."

"We zijn er bijzonder trots op dat de Zwarte Dennen het decor is voor deze strip", zegt burgemeester Jan ten Kate van Staphorst. "Ook het onderliggende verhaal over acceptatie vind ik een mooi en actueel thema." Ten Kate is blij met de gratis promotie voor Staphorst en haar natuurgebied. Zelf was hij vroeger ook een enthousiaste lezer van stripboeken.

"Als ik in mijn herinnering duik denk ik bijvoorbeeld aan de Eppo en de Wondersloffen van Sjakie, tegenwoordig heb ik er natuurlijk minder tijd voor. Maar ik vind het hartstikke leuk en ga hem vanavond zeker lezen."

Of de nieuwe stripheld een leuk relatiegeschenk gaat worden voor de jongste bezoekers van het gemeentehuis weet hij nog niet, "maar het is zeker niet uitgesloten" zegt hij lachend.

De Zwarte Dennen in Staphorst "Het nieuwe thuisland van stripheld Arie de Boskanarie" (Foto: RTV Oost / Mariëlle Beumer)

Bekendheid Arie moet groeien

Of Arie de Boskanarie een succes gaat worden en nog meer avonturen mag gaan beleven, ligt aan de verkoop. Uitgever Ton Mackaaij heeft goede hoop dat Arie bij de liefhebbers van stripboeken in de smaak gaat vallen. Maar eerst moet de nieuwe held bekendheid genereren.

"In Nederland heb je verschillende strip informatiebladen, daar wordt het boek in beschreven. En de schrijver en striptekenaar zullen ook op diverse stripbeurzen en in stripwinkels gaan signeren. En natuurlijk zullen we als uitgeverij ook de social media kanalen gebruiken om aandacht te vragen voor het nieuwe stripboek."

Het feit dat de schrijver Ahmad Resh ook werkt voor de Donald Duck zal daar zeker bij helpen, zegt Mackaaij. "Het boek heeft een goed plot en er zitten mooie tekeningen in. Ik verwacht zeker dat boek bij liefhebbers van stripverhalen in de smaak gaat vallen."