Zwolse ondernemers zetten zich schrap voor vanavond: "Laten we hopen dat het meevalt"

De gemeente maakte vanmiddag bekend dat er vanaf 16.30 uur tot 05.00 uur een noodbevel geldt, wat betekent dat niemand zomaar het centrum in mag. Aanleiding is een onaangekondigde demonstratie op het Grote Kerkplein. Ondernemers halen uit voorzorg hun terras weg.

'Ze zijn wild'

"De gemeente kwam netjes langslopen", zegt Huub Gillissen, eigenaar van het Swolsch Café. "Die zeiden dat we moesten opruimen, dus dan doe je dat." Gillissen tilt de laatste stoelen zijn pand in. "Ze zijn wild, ze draaien door. Dan kun je beter voorkomen dat de boel in de fik gaat."

Even verderop, bij Stadscafé Blij, is de terrasverhuizing nog in volle gang. "Ik begrijp er geen moer van", zegt eigenaar Mark Corporaal. "Soms zijn we tegen maatregelen, ik snap het. Maar waarom andermans spullen kapotmaken? Ik ben flabbergasted."

Zowel Gillissen als Corporaal blijven ondanks het noodbevel 'gewoon' op de zaak. "Ik heb niet gehoord dat we dicht moeten, dus dat doen we ook niet. Laten we hopen dat het rustig blijft, zodat we snel verder kunnen."