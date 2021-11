Programma: Europese return Apollo 8, belangrijk duel voor PEC Zwolle

Er staat deze week opnieuw veel moois op het programma op sportgebied, maar net als vorige week is het onder voorbehoud in verband met eventuele afgelastingen door corona. Hieronder in ieder geval het programma zoals het nu op de planning staat.

Betaald voetbal

In de Eredivisie speelt PEC Zwolle zaterdag het belangrijke duel tegen RKC Waalwijk. Het zijn de nummers 18 en 15. Go Ahead Eagles gaat die avond op bezoek bij Willem II. Op zondag neemt FC Twente het in eigen huis op tegen Feyenoord en gaat Heracles Almelo op bezoek bij FC Utrecht.

Amateurvoetbal

In de Tweede Divisie hoopt HHC Hardenberg op de eerste zege sinds 9 oktober. Dat moet dan gebeuren tegen Noordwijk. In de Derde Divisie zaterdag willen Excelsior'31 en Staphorst zich revancheren van de nederlaag van afgelopen weekend. Excelsior krijgt ACV op bezoek en Staphorst speelt op eigen veld tegen DOVO. Op zondag neemt HSC'21 het op eigen veld op tegen OSS'20. In de zaterdaghoofdklasse B staat het Overijsselse onderonsje tussen DETO en Berkum op het programma. SC Genemuiden gaat op bezoek bij AZSV.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen is er geen voetbal in de Eredivisie in verband met interlands. Vrijdag staat het WK-kwalificatieduel in en tegen Tsjechië op het programma en drie dagen later oefent Oranje tegen Japan in Den Haag.

Handbal

In de Eredivisie bij de vrouwen is Kwiek de best presterende Overijsselse ploeg. Zaterdag speelt het bij V&L. DSVD gaat die avond naar VZV en Borhave neemt het zondag thuis op tegen BFC.

Squash

De squashmannen van Twente staan na een zege en een nederlaag tweede in de Eredivisie. Morgen is duel drie en daarin is Drachten de tegenstander. Die ploeg heeft vier punten minder.

Volleybal

De volleybaldames van Apollo 8 spelen morgen de return in de Challenge Cup. In Spanje moet het de 3-2 nederlaag van afgelopen week tegen La Laguna zien goed te maken om de volgende ronde te halen. Zaterdag speelt de Bornse ploeg ook alweer in de Eredivisie. Dan gaat het op bezoek bij Altena. Set-Up'65 speelt dan tegen FAST en het goed presterende Regio Zwolle gaat zondag naar Peelpush. Eurosped komt niet in actie.

Waterpolo

De mannen van Het Ravijn hebben een dubbel programma komend weekend. Zaterdag komt hekkensluiter Den Haag naar Nijverdal en zondag is De Ham de tegenstander in eigen bad. De vrouwen van Het Ravijn spelen bij koploper UZSC.