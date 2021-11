Alleen met goede reden welkom in de binnenstad van Zwolle

De politie houdt vanavond scherp in de gaten wie er zich ophoudt in de binnenstad van Zwolle. Personen die geen goede reden hebben om in het centrum van Zwolle te zijn, krijgen bij een politiecontrole te horen dat ze rechtsomkeert moeten maken.

Politiemensen in lege winkelstraten. Politiewagens op kale pleinen zonder horecaterrassen in de binnenstad van Zwolle. Een drone hangend boven toegangswegen. Dat is het onnatuurlijke beeld van de Overijsselse hoofdstad op een kille maandagavond. Een stad die de adem inhoudt en vreest voor mogelijke rellen die zouden kunnen voortvloeien uit aangekondigde protesten tegen het 2G-beleid en andere coronamaatregelen. Een demonstratie die vandaag is aangekondigd voor het Grote Kerkplein in Zwolle.

Beducht voor rellen

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle is beducht voor rellen, zoals die in de afgelopen dagen andere steden teisterden onder de vlag van coronaprotesten. Hij heeft daarom een noodbevel uitgevaardigd voor het centrum van Zwolle dat is aangemerkt tot veiligheidsrisicogebied , waarbij het publiek niet is toegestaan om zich zonder geldige reden tussen 16.30 uur vanmiddag tot 5.00 uur morgenochtend op te houden in de binnenstad.

Legitimeren

Wat dat inhoudt, merken personen die aan het begin van de avond toch door de straten in de Zwolse binnenstad lopen of fietsen. Met name jongeren moeten zich op verzoek van de politie legitimeren en de inhoud van hun rugzak, jaszak en broekzak tonen. Met een drone worden de bewegingen van mensen bij de toegangswegen van de binnenstad gevolgd. Personen die zich in groepen ophouden krijgen extra aandacht van de politie en kunnen rekenen op controle.

Ook maakt de politie foto's van mensen die de stad inlopen. Ook moeten zij opgeven waar zij heen gaan en met welk doel.

Rond zeven uur vanavond is er van een op handen zijnde demonstratie nog geen enkel teken. Het blijft vooralsnog stil en rustig in Zwolle.