Overijssel telt 15.000 miljonairs, zoveel wonen er in jouw gemeente

In de gemeente Staphorst wonen relatief gezien de meeste miljonairs van Overijssel. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van alle Staphorster gezinnen heeft 7,2 procent een vermogen van een miljoen of meer. Hoeveel wonen er in jouw gemeente? Verderop in de tekst staat een kaart en een tabel.

Dat is ver boven het Overijsselse én landelijke gemiddelde. In onze provincie is 3 procent van de huishoudens miljonair, landelijk gezien is dat 3,5 procent.

Wat valt onder het vermogen? Kortgezegd: alle bezittingen, verminderd met de schulden. Dus onder meer het geld dat op de bank staat, waarde van een huis (of huizen) of het bezit van aandelen. Daar worden de schulden, zoals een hypotheek, vanaf gehaald.

Na Staphorst wonen er ook relatief gezien veel miljonairsgezinnen in Tubbergen (7 procent) en Dinkelland (6,8 procent).

De minste gezinnen met een vermogen van een miljoen wonen in Enschede (1,6 procent), Almelo (1,7 procent) en Hengelo (1,8 procent).

Kijk hier wat het percentage miljonairs in jouw gemeente is:

Vijftienduizend

In totaal wonen er 15.000 miljonairs in onze provincie, drie procent van de huishoudens dus. Relatief gezien wonen de meesten in Staphorst, maar in absolute getallen wonen de meesten in Zwolle. Onze provinciehoofstad huisvest 1300 miljonairs.

Lees hier hoeveel miljonairs er in jouw gemeente wonen:

Landelijk

Voor het zesde jaar op rij nam het aantal miljonairs in Nederland toe. Meer dan een kwart miljoen huishoudens, 278.000 om precies te zijn, heeft een vermogen van een miljoen of meer. Dat zijn er 24.000 meer dan vorig jaar.

De meeste miljonairs wonen in Noord-Holland. Vooral in Bloemendaal en Laren, daar is één op de vier huishoudens miljonair.