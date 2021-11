Burgemeesters Twente kritisch over 2G-systeem: "Regelgeving wordt er niet overzichtelijker op"

In Duitsland geldt het 2G-systeem al in sommige deelstaten (Foto: ANP/Oliver Berg)

De burgemeesters in Twente plaatsen kritische kanttekeningen bij de mogelijke invoering van 2G, de maatregel waarbij je alleen nog gevaccineerd of genezen van corona ergens toegang krijgt. De invoering van 2G maakt dat 'de regelgeving en de uitvoering er niet overzichtelijker op worden', vinden de burgemeesters, verenigd in de Veiligheidsregio Twente. Ook zijn ze van mening dat de afweging voor 2G 'voor een deel weer wordt neergelegd bij de ondernemers'.

De eventuele invoering van de 2G-maatregel leidde de afgelopen weken al tot veel discussie. Uit interne stukken van het Veiligheidsberaad, waarin alle veiligheidsregio's in Nederland vertegenwoordigd zijn, blijkt dat ook de burgemeesters in Twente kritiek hebben op de invoering van het systeem.

De interne stukken, die door RTV Oost zijn ingezien, geven een opvallend inkijkje in de meningen van de Veiligheidsregio Twente. In reguliere persmomenten wil de veiligheidsregio maar zelden op landelijke maatregelen reageren.

Handhaving op 2G

"Er komt naast de reguliere controle op het coronatoegangsbewijs nog een ander soort controle bij: namelijk de 2G-controle. Samen met de mogelijke uitbreiding van de coronatoegangsbewijs-plicht wordt de regelgeving en uitvoering er niet overzichtelijker op", aldus de Veiligheidsregio Twente aan demissionair minister Grapperhaus.

De Twentse bestuurders hebben ook kritiek op de handhaving van de 2G-maatregel. "Die handhaving komt ook hier weer bij de burgemeester te liggen. Zeker als het gaat om heropening van bepaalde sectoren, zal hier weer capaciteit voor moeten worden vrijgemaakt."

Het 2G-systeem gaat mogelijk alleen gelden in de horeca, de cultuursector, bij evenementen en in pretparken en dierentuinen. Dat staat althans in het wetsvoorstel dat gisteravond aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Regels rondom wetsvoorstel

Verder wijst de Veiligheidsregio Twente de minister meermaals op de kaders van het wetsvoorstel, bijvoorbeeld dat 2G nooit voor werk of onderwijs ingezet mag worden. "De inzet van de 2G-maatregel maakt het nimmer mogelijk om toegang te krijgen tot de werkplek en om deel te kunnen nemen aan het onderwijs."

Ook geven de Twentse bestuurders aan dat 2G alleen verplicht kan worden als dat, gelet op het verloop van de pandemie, 'noodzakelijk en proportioneel is'.

De handhaving komt ook hier weer bij de burgemeester te liggen Burgemeesters in Twente

Gematigder over 2G

Uit de interne stukken valt op dat andere veiligheidsregio's in Nederland over het algemeen gematigder zijn over het 2G-systeem dan in Twente het geval is. Wel vragen veel Veiligheidsregio's zich af hoe de controle op het 2G-bewijs kan worden gehandhaafd.

Hoe de burgemeesters in de Veiligheidsregio IJsselland over de 2G-maatregel denken, valt niet op te maken uit de stukken.

Voorzichtig met geven mening

Vorig jaar oktober deed plaatsvervangend voorzitter Arjen Gerritsen de oproep aan het kabinet tot een 'strengere lockdown'. Die oproep werd breed uitgemeten in de media. Sindsdien is de Veiligheidsregio Twente voorzichtiger met het geven van haar mening over landelijke zaken.