LTO-bestuurder Harold Zoet: 'Voorkomen leegstand schuren gaat criminaliteit op platteland tegen'

Harold Zoet is LTO Noord bestuurder en ponyfokker in Wezep. Hij kent zelf de gevaren van criminaliteit op het platteland. "Ooit ben ik benaderd of ik niet mijn pand, een voormalige ruitersportzaak, wilde verhuren voor heel veel geld. Er waren mensen die erboven een wiet-drogerij wilden beginnen. Ik zou er niks van merken, een hoge schoorsteen en klaar. Daar waren ze heel open in. Je staat wel even vreemd te kijken. Ik zei nee en het was klaar. Maar de openheid van deze vraag verbaasde mij wel."

Snellere procedures

Maatwerk en snellere procedures zouden volgens LTO Noord voorkomen dat loodsen of schuren lang leeg staan. "Stel een boer stopt of bouwt af en hij zou graag woningen willen plaatsen op zijn grond, of de boel doorverkopen aan een collega. Dit kost momenteel veel te veel tijd voor het geregeld is. dat moet echt sneller, ik hoop dat de provincie hierin met ons wil optrekken."

"Als je als boer lege schuren die geen dienst meer doen sneller mag afbreken dan geef je ook geen gelegenheid om daar illegale activiteiten te ontwikkelen."

Verleiden tot verhuur

Ondermijning, de toename van criminaliteit op bijvoorbeeld het platteland, is een serieus probleem. Boeren en bewoners in het buitengebied worden soms met een smoesje verleid tot verhuur van panden tegen een hoge vergoeding. "Als iets te mooi lijkt om waar te zijn is dat vaak ook zo. Maar gezien de financiële situatie van boeren kan ik mij voorstellen dat je bij een op het oog keurig voorstel wel ja zegt. Er wordt binnen de sector niet veel over gepraat."

Schaamte

Vaak zijn boeren ook beschaamd dat ze er in zijn getrapt zegt Zoet. Of angstig. "Nadat ik mijn verhaal vertelde werd ik ook wel benaderd door collega's die zeiden, dat je er zo open over bent. Ben je niet bang voor reacties uit de criminele hoek. Ik denk dat het goed is om alert te zijn, help elkaar en bij twijfel zoek hulp bij de politie. De risico's die je loopt als je er op in gaat zijn zo groot, dat ga je je hele leven lang mee dragen."

Persoonlijk

De aanpak in Salland van agenten om deur tot deur langs te gaan en het bespreekbaar te maken prijst Zoet. "Het is veel werk, maar die persoonlijke aandacht is echt heel goed. Ik vind dat gemeenten, provincie en organisaties als LTO en de politie hierin samen moeten optrekken."

De aandacht van de politie voor lege schuren en voorkomen dat deze worden gebruikt voor drugslabs of wietkwekerijen is goed. Maar, stelt de LTO-bestuurder- minstens zo belangrijk is het aan de voorkant aanpakken van drugsgebruik en drugscriminaliteit. "Want als je dat goed doet, ontwikkel je die activiteiten op het platteland ook niet."