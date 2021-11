Sinterklaas-stress? RTV Oost helpt je met de laatste loo(t)djes

Sinterklaas is weer in het land, we verheugen ons weer op een gezellige warme sinterklaasavond met cadeautjes, gedichten en lekkers. Een spannende tijd voor kinderen, en stiekem toch ook wel een beetje stress voor alle hulpsinterklazen en -pieten. Cadeautjes binnen? Gedichten klaar? Iets lekkers in huis? Opgewonden kinderen kalmeren? RTV Oost schiet je te hulp en helpt je met de allerlaatste loo(t)djes.

Decemberstress

Ben ik lief geweest? Kan Piet wel door de schoorsteen? Heeft Sinterklaas ons adres? Stress en stuiterende kinderen! Kinderboekenschrijfster Juliëtte Rosenkamp weet er alles van en geeft op woensdag 1 december in Goeiemorgen Overijssel handige tips die ervoor zorgen dat het nog een beetje gezellig blijft in huis.

Gedichten

Sinterklaas zat te denken wat hij jou nu weer eens zou schenken… Wil je dit jaar eindelijk eens vlammen met een gedicht dat echt raak is? Luister dan op vrijdag 3 december naar Goeiemorgen Overijssel op Radio Oost. Dichthulp Willem Gunneman maakt dan de allerleukste gedichten. Hulp nodig? App het cadeau en informatie over de ontvanger naar de Radio Oost-app 06 – 4567 1 33 1.

Cadeautjes winnen

In Goeiemiddag Overijssel slaan we op 3 december Sinterklaas aan stukken voor de leukste cadeautjes. Niet echt natuurlijk, we zouden niet durven, maar wel chocolade-Sinterklazen waar cadeaus in verstopt zitten. Bel snel naar 074 – 2 456 665 zodra je het Sinterklaasgeluid hoort op Radio Oost, en misschien is het cadeau voor jou.

‘Zoek de schoorstenen-spel’

Als je geen Sinterklaas of Piet bent, besteed je er waarschijnlijk niet zoveel aandacht aan. Maar als je leuke prijzen wilt winnen, dan moet je op 3 december toch eens wat vaker omhoog kijken. Op rtvoost.nl zie je die dag foto’s van schoorstenen op openbare gebouwen in Overijssel. Volg de tips, raad om welke schoorsteen het gaat en maak kans op leuke prijzen!

Hulp bij het dichten en tips tegen stuiterende kinderen krijg je in Goeiemorgen Overijssel tussen 09.00 en 12.00 uur. De cadeautjes in de chocolade-sinterklazen kun je winnen in Goeiemiddag Overijssel tussen 14.00 en 17.00 uur op Radio Oost.