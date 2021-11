Kooij leidt duel van PEC tegen RKC, Nijhuis fluit Heracles in De Kuip

Joey Kooij is zaterdagavond de leidsman bij het duel tussen PEC Zwolle en RKC Waalwijk. Het belangrijke duel in de onderste regionen van de Eredivisie begint die avond om 20.00 uur.

Go Ahead Eagles begint een uur later aan het duel bij Willem II en daarbij is Laurens Gerrets de scheidsrechter. FC Twente speelt zondag in De Grolsch Veste tegen Feyenoord. Serdar Gözübüyük fluit daar om 14.30 uur voor het begin. Heracles Almelo speelt tegelijkertijd in en tegen Utrecht. Daarbij is Martin van den Kerkhof de arbiter van dienst.

Volgende week woensdag is het inhaalduel tussen Feyenoord en Heracles Almelo en daarbij is Bas Nijhuis uit Enschede de leidsman. Zondag is hij VAR bij Sparta - Ajax. Dit is het volledige programma en de stand in de Eredivisie.