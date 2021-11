Twentse Saudarah-leden ingezet als knokploeg om ambulance-medewerker lesje te leren

Gehuld in hun clubkleding werden twee leden van het Twentse Saudarah Oldskool-chapter ingezet om een werknemer van ziekenvervoer Ambutrans in het gareel te krijgen. Dat zegt justitie. Een medewerker van het Winterswijkse vervoersbedrijf had de vuile was buiten gehangen in de media en die verdiende volgens de directeur klappen.

Vandaag stonden de directeur van Ambutrans en de twee Saudarah-leden voor de rechtbank. Altans, hun advocaten. Die konden vandaag wensen indienen voor onderzoek in de zaak, die Festina is gedoopt.

Gegijzeld en afgetuigd

De drie mannen worden er van verdacht in maart 2018 een medewerker van Ambutrans en zijn toenmalige vriendin te hebben gegijzeld. De medewerker zou door de Saudarah-leden zijn afgetuigd. De directeur had de man uitgenodigd voor een gesprek op zijn hoofdkwartier aan de Beukenhorstweg in Winterswijk.

Eenmaal daar sloeg de deur achter de medewerker en zijn toenmalige vriendin dicht, en kregen ze te horen "Jullie komen hier niet meer weg." Volgens de slachtoffers werden ze bedreigd met een mes en pistool. Nadat de oud-medewerker naar de grond was geslagen, kreeg hij meerdere schoppen en stompen te verduren.

Ambutrans

Volgens justitie dacht de directeur van Ambutrans dat de medewerker had gekletst met de media. In de Telegraaf was een artikel verschenen over Ambutrans, dat het bedrijf de regels niet zo nauw zou nemen. Chauffeurs van de ambulances, die gewonde mensen uit het buitenland naar Nederland brachten, werden uitgeknepen. De wagens zouden niet in orde zijn en de prijzen van de ritten zouden afgestemd worden op de inkomens van de patiënten.

De medewerker zou het artikel hebben gedeeld op Facebook. Daarom dacht de directeur dat hij degene was die met journalisten had gekletst. Kort na de hardhandige gijzelingsactie werden de directeur en de twee Saudarah-leden opgepakt. Onduidelijk is waarom het zo lang heeft geduurd voordat de zaak voor de rechtbank kwam.

Tatoeages

De bekende Twentse strafpleiter Roy van der Wal, die één van de Saudarah-leden bijstaat, vroeg of hij de slachtoffers aan de tand mag voelen. Ook wil hij graag beelden kunnen bekijken van beveiligingscamera's. De rechtbank heeft die verzoeken ingewilligd.

Van der Wals cliënt, een man uit Borne, is volgens justitie herkend door de slachtoffers. Hij heeft dan ook een opvallend voorkomen, met een corpulent postuur en het hele gezicht onder de tatoeages. Desondanks ontkent zijn cliënt bij de gijzelingsactie betrokken te zijn geweest.

Brandmerk

Eerder dit jaar zijn meerdere Twentse Saudarah-leden veroordeeld, omdat ook zij iemand hadden gegijzeld en gemarteld. Dat gebeurde aan de Pijlkruidstraat in Almelo. Het slachtoffer werd zelfs gebrandmerkt. De rechtbank legde daar straffen op van vier jaar cel.

Wanneer het eindproces tegen de Saudarah-leden in de Ambutrans-zaak dient, is nog onbekend. In de tussentijd zijn ze op vrije voeten.