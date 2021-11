Deventer vangt 100 vluchtelingen op in oud schoolgebouw

Volgens de gemeente is het pand aan de Wittenstein 'de enige geschikte locatie'. "De gemeente heeft meerdere locaties in Deventer beoordeeld", staat in een persbericht. "Op deze locatie is nieuwbouw gepland. Omdat de tijdelijke opvang van vluchtelingen niet langer kan duren dan een half jaar, heeft de opvang geen gevolgen voor deze nieuwbouw."

Burgemeester Ron König: "In heel Nederland staat de opvang van vluchtelingen onder druk. De asielzoekerscentra zitten vol en de instroom is hoger dan verwacht. Ook blijven statushouders langer in de opvang, omdat er weinig woningen beschikbaar komen. We vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten om te zorgen voor goede opvang van vluchtelingen."

Eind oktober werd in Hengelo ook een noodopvang voor honderd vluchtelingen geopend.