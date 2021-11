CNV Onderwijs: "Haal alles uit de kast om lockdown van scholen te voorkomen"

Vandaag kwamen nieuwe cijfers naar buiten waaruit blijkt dat de afgelopen week landelijk 12.000 kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 9 jaar positief getest hebben. In de leeftijd 10 tot en met 14 jaar gaat het om 17.000 besmettingen.

Het oplopend aantal besmettingen leidt ertoe dat leerkrachten en schoolleiders worstelen met hoe om te gaan met de situatie. Uit een peiling van het Lerarencollectief onder ruim 2000 leraren blijkt dat 75% van de leraren behoefte heeft aan landelijke maatregelen om het aantal besmettingen op basisscholen terug te dringen. Dit om te voorkomen dat scholen de deuren voor langere tijd moeten sluiten.

CNV Onderwijs is het eens met de uitkomst. "We merken dat er al bijna geen invallers te vinden te zijn, ouders die werken en met vragen zitten. Het onderwijs wordt al overvraagd op het moment. En dan volgt er ook nog het advies van Rutte om je aan regels te houden en te kijken wat je zelf kunt doen om besmettingen te voorkomen. Hiermee vraag je wel veel van de scholen", zegt Woestenberg.

Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs (Foto: CNV)

'Duidelijke keuzes'

Als voorbeeld noemt Woestenberg dat er vaak discussies plaatsvinden binnen het team en met ouders over de aanpak. "Wat ik hoor uit het veld zijn die discussies vaak niet mals. We zouden die discussies niet moeten voeren. Daarom pleitten wij ervoor dat het kabinet duidelijke keuzes maakt voor het onderwijs".

Het kabinet heeft geluisterd. Het OMT (Outbreak Managment Team) stelt vast dat kinderen steeds vaker bij uitbraken en clusters van corona gevallen betrokken zijn. In combinatie met het advies van het OMT en de roep uit het onderwijs om meer duidelijkheid te scheppen komt het kabinet nu met een extra uitwerking van de basisregels.

Extra basisregels onderwijs

Naast de al geldende regels moeten teamvergaderingen online plaatsvinden, ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan. Ook vieringen, zoals Sinterklaas moeten plaats vinden zonder externe aanwezigen.

Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve testuitslag is ontvangen. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd blijft gelden, dat zij met lichte klachten, zoals een snotneus, naar school kunnen. Zij moeten wel in quarantaine als een huisgenoot, of ander nauw contact, positief is getest.

Boosterprik een uitkomst?

Het CNV is blij met de aanvullende regels, tegelijkertijd liggen er nog wensen op tafel. "Een boosterprik voor leraren, met name in de oudere doelgroep, zou zeer welkom zijn. Er zijn nu al zestigplussers die angstig zijn om voor de klas te staan. Ook is op tachtig procent van de basisscholen de ventilatie nog steeds niet op orde. Ook dat moet snel verbeteren", zegt Woestenberg.

Bij betrokkenen in het onderwijs liggen ook andere opties op tafel. Zoals verlenging van de kerstvakantie. "Er wordt gesproken over een soort hybride vorm waarbij je dan ook online les geeft. Maar dat is voor de leerkracht juist extra belastend. Onderwijzers geven het liefst les op school", zegt Woestenberg.

Naar huis sturen is laatste stap

Op basisschool de Aquarel in Zwolle hebben ze de afgelopen periode ook klassen naar huis moeten sturen. "Soms is er nauwelijks vervanging te vinden. De allerlaatste stap is om kinderen naar huis te sturen", zegt directrice Henriëtte Tijssen.

Arco Harink is leerkracht van groep acht:" Tot nu toe heb ik geluk gehad en ben niet ziek geweest, maar veel leerlingen wel. Wij missen wel de bezoekjes naar de middelbare scholen". De directrice vult aan: "De kinderen uit verschillende klassen hebben geen gezamenlijke activiteiten meer en ouders mogen niet meer naar binnen. Alle om een lockdown te voorkomen".