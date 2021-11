Midwinterhoorns mogen weer: "Als er over 20 jaar nog maar mensen zijn die 'm kunnen maken"

Door Harry Hol en Jaap Even

Secretaris Wim Grooten van de Midwinterhoornblazers Enter geniet nog volop als hij eraan terugdenkt. "Zes jaar geleden was ik met kerst in Neuenhaus. Na het eten ben ik een stukje gaan wandelen, met de hoorn want die heb ik rond die dagen altijd bij me. Waar de Dinkel zo'n beetje in de Regge overgaat ben ik gaan blazen. Toen ik klaar was, kwam er vanuit de verte antwoord. Vanuit Duitsland. En daarna werd gereageerd van meerdere kanten. Fantastisch was dat."

Het blazen is een behoorlijk inspannend, en na een paar minuten moet je echt weer bijkomen. (Foto: Harry Hol)

'Gelijk verkocht'

Rinus Reuvekamp introduceerde het midwinterhoornblazen dertig jaar geleden in zijn woonplaats Dalfsen. "Ik was in Hellendoorn en zag daar mensen op een midwinterhoorn blazen. Ik was gelijk verkocht. Dat wil ook, was mijn gedachte, en ik ben naar Denekamp gegaan om een midwinterhoorn te kopen", zegt de man, die er dus mee begon en ook voorzitter is van Midwinterhoornbloasgroep Dals'n, zoals de club officieel heet.

Reuvekamp was lange tijd een uitzondering in zijn dorp. "De eerste vijf zes jaar blies ik nog alleen in Dalfsen. Ik blies wel, maar kreeg nooit antwoord. Langzaamaan werden het er steeds meer en intussen zitten we op 31 leden. Gelukkig ook vijf jongeren en vijf vrouwen. We hebben zelfs besloten tot een ledenstop, want het moet wel gezellig blijven."

Ik blies wel, maar kreeg nooit antwoord Rinus Reuvekamp, Dalfsen

Eigenlijk zou er deze week nog een laatste oefenavond zijn, maar die werd vanwege de coronamaatregelen afgelast. De workshop en de lessen op school gingen waar mogelijk wel gewoon door. "We zijn er klaar voor en hebben er zin in. Op deze zondag zijn we op verschillende plekken in het dorp om te blazen en ook de komende weken kunnen de mensen ons vaker tegenkomen", zegt Reuvekamp.

Jeugd erbij betrekken

Volgens Entenaar Grooten is het belangrijk om jeugd bij de traditie te betrekken. "We gaan dan ook langs bij scholen om erover te vertellen en demonstraties te geven. We leren kinderen om zelf een midwinterhoorn te maken. Dat hoeft niet gelijk op ware grootte, maar kan er ook eentje van veertig centimeter zijn bijvoorbeeld. Als er over twintig jaar nog maar mensen zijn die een midwinterhoorn zelf kunnen maken. Er er natuurlijk ook goed op kunnen blazen."

Prachtig hoe het dan klinkt over dat water Wim Grooten, Enter

De Enterse blazers oefenen ook in aanloop naar de Advent. "Dat doen we binnen uiteraard", zegt Grooten. "Want het mag pas buiten als de Advent begint en dat is dus dit weekend. We houden ons daar natuurlijk aan, maar als het eenmaal zo ver is.....prachtig hoe het dan klinkt over dat water bij de Enterse Waarf, zoals de thuisbasis van de Enterse zomp officieel heet."

Daar zal vanmiddag om vijf uur ook het anbloazen beginnen en op dezelfde plek op 6 januari (Driekoningen) volgend jaar, het afbloazen. Waarna de midwinterhoorns weer tot 27 november 2022, het begin van de volgende Advent, opgeborgen kunnen worden.

Een midwinterhoorn is tussen de 1,20 en 1,50 lang en wordt meestal door de blazer zelf gemaakt. (Foto: Harry Hol)

Kop van Overiessel

Waar net als bij veel andere groepen ook in Dalfsen en Enter de zaken goed georganiseerd zijn, daar is het bij de blazers van De Kop van Overiessel een stuk minder serieus geregeld. "Wij zij ook maar met z'n vieren", zegt Wim Lameris vanuit Sint Jansklooster. "We hebben ook geen bestuur of zo; ik ben de contactpersoon en mijn broer regelt bijvoorbeeld de financiën. Het gaat allemaal niet officieel, we vinden het gewoon leuk om samen te blazen."

Officieel mag dat natuurlijk niet, maar ja, dat moet dan maar Wim Lameris, Sint Jansklooster

Lameris moet bekennen dat de Kop van Overiessel zich soms ook niet helemaal aan de regels houdt. "Het is bekend dat er niet tegelijk geblazen mag worden. De één blaast, de ander geeft vervolgens antwoord. Maar als wij tijdens een wandeling bij een vuurkorf staan en er komen mensen langslopen, dan vinden wij niet dat we niks moeten doen. Die mensen willen ons aan het werk zien en als we dan horen dat elders iemand aan het blazen is, doen wij het toch ook. Je laat die mensen toch niet in de kou staan. Officieel mag dat natuurlijk niet, maar ja, dat moet dan maar."