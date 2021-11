Zwollenaar die straatmuzikant vermoordde niet klaar voor terugkeer in maatschappij

De Zwollenaar, destijds minderjarig, kreeg voor de moord twee jaar jeugddetentie en zogenoemde jeugd-TBS opgelegd. Naast dat hij de muzikant fataal verwondde, stak hij ook een klant neer, die hem probeerde te overmeesteren. Die klant overleefde het voorval. De moord bracht een schok teweeg in de Hanzestad.

Keukenmes

De aan schizofrenie lijdende Zwollenaar had kort voor de moord ruzie gehad met een medebewoner in een beschermde woonvorm. Met een mes uit de keuken, fietste hij naar winkelcentrum De Dobbe in de wijk Aa-landen. Hij had zich voorgenomen om 'de eerste de beste persoon die hij zag' neer te steken. Dat bleek de straatmuzikant.

De jeugddetentie van de Zwollenaar zat er eind 2016 op. Sindsdien verblijft hij in een instelling in Lelystad. Volgens de gedragswetenschappers die met hem werken, boekt de Zwollenaar met kleine stapjes vooruitgang. Zelf zegt hij zich "thuis te voelen in de instelling" en "gemotiveerd te zijn om verder te komen met behandelingen." Een verlenging van die behandelingen vinden hijzelf, zijn raadsman en het OM wenselijk.

Overprikkeld

Inmiddels gaat hij al af en toe op onbegeleid verlof. Dat gaat goed, al zegt hij zelf dat 'ie "moet oppassen dat hij niet overprikkeld raakt". Volgens de gedragsdeskundigen is hij "kwetsbaar voor psychoses, met name wanneer hij drank of drugs gebruikt".

"Als hij netjes op tijd zijn medicatie neemt, is hij helder, vriendelijk en meewerkend. Als hij teveel prikkels krijgt, neemt het risico op agressief gedrag toe."

De kliniek heeft geadviseerd om naast de therapieën die de Zwollenaar volgt, hem ook in contact te brengen met de reclassering. Zo kan hij voorbereid worden op een toekomstige zelfstandigheid. Volgens de rechtbank moet dat met kleine stapjes worden gedaan en heeft besloten over een half jaar weer te kijken hoe het met de Zwollenaar gaat.