Weer meer mensensmokkelaars aangehouden, ook langs Overijsselse grens neemt activiteit toe

Tot 1 november van dit jaar werden in heel Nederland 230 verdachten van mensensmokkel aangehouden. Dat zijn er nu al meer dan vorig jaar, toen ook al een toename te zien was van veertig procent. Bij de controles werden dit jaar 1216 mensen aangetroffen die illegaal Nederland probeerden binnen te komen.

De mensensmokkelaars worden er uitgepikt bij kortdurende controles met teams die in het grensgebied verdachte situaties monitoren, het zogenoemde Mobiel Toezicht Veiligheid. Deze controles vinden ook in Overijssel plaats, waarbij vooral de grensgebieden van De Lutte, Glanerbrug en Enschede in de gaten worden gehouden. "We controleren niet alleen bij de grensovergangen, maar ook op N-wegen en in treinen", zegt woordvoerder Robert van Kapel van de Koninklijke Marechaussee.

Busje huren in Duitsland

De leden van deze MTV-teams zijn getraind in het herkennen van mensensmokkel. "Mensensmokkelaars verzinnen telkens nieuwe manieren om mensen de grens over te krijgen. Nu is het kennelijk de truc om busjes in Duitsland te huren en daarmee mensen de grens over te smokkelen", aldus Van Kapel. Momenteel wordt er bij de controles regelmatig een smokkelaar aangehouden. "We zien een waterbed-effect", legt Kapel uit. "Als we op een plaats flink controleren, proberen mensensmokkelaars het via een andere route."

Lucratieve business

Mensen smokkelen is een lucratieve business, waarmee duizenden euro's per gesmokkelde te verdienen is. Volgens Van Kapel wil niet iedereen die bijvoorbeeld via de grensovergang bij De Lutte Nederland weet in te komen hier blijven. "Veel mensen willen de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk maken en niet iedereen die we aantreffen is illegaal. Er zijn ook mensen die asiel willen aanvragen. Deze dragen wij over aan de IND."

Op het smokkelen van vreemdelingen staat een maximale gevangenisstraf van vier jaar. Het is deels afhankelijk van de omstandigheden waaronder mensen zijn vervoerd hoe hoog die straf uiteindelijk uitpakt. Een mensensmokkelaar uit Moldavië werd deze maand veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf.

Koude maanden

De Koninklijke marechaussee is beducht voor de komende maanden. Nu het kouder wordt, is er de vrees om onderkoelde mensen aan te treffen in laadruimtes van vrachtwagens. "Die mensen zitten soms dagen in zo'n laadruimte. Helaas kennen we de beelden allemaal."