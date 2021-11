Isala Zwolle stuurt per ongeluk facturen naar verkeerde patiënten: 'Alle gegevens stonden er op'

"Ik kreeg één brief met twee A4'tjes", zegt Rianne Seton uit Zwolle. "Eén A4'tje was voor mij bedoeld, maar de andere was een brief met andermans adresgegevens: patiëntnummer, polisnummer, wat er is behandeld en hoeveel het kost."

"Ik belde het ziekenhuis. Ze zeiden: 'Ja, er is iets fout gegaan, we hebben meer klachten gehad'. Ze vroegen mij het A4'tje te versnipperen, wat ik heb gedaan."

Sorteermachine

Isala zegt dat acht patiënten zich hebben gemeld, waarbij er een factuur van een andere patiënt in de envelop zat. "Het gaat om facturen van maandag 15/11 en woensdag 17/11", zegt Isala-woordvoerder Agnus van Loenen. "Het data-lek wordt vermoedelijk veroorzaakt door de sorteermachine."

Volgens de woordvoerder pakte de machine mogelijk twee vellen in plaats van één vel, waardoor gegevens in de verkeerde envelop terechtkwamen. "Vandaag staat er een extra en groot onderhoud ingepland voor de machine. Aanvullend wordt naar de gebruikte papierdikte gekeken."

Met de hand sorteren

"Al met al heel vervelend voor onze getroffen patiënten, aan wie wij onze excuses hebben aangeboden", zegt Van Loenen. "We hopen dat met deze extra onderhoudscheck in de machine alles naar behoren functioneert. Tot dat moment worden de brieven handmatig in de enveloppen gedaan."