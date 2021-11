Twente Airport stapt opnieuw naar rechter: ontheffing voor draaipaden

"Wij zijn al langer met ILT in gesprek over het moeten aanleggen van deze draaipaden", zegt Jan Schuring, algemeen directeur van Twente Airport. "Wij zijn van mening dat er sprake is van bijzondere omstandigheden. Twente Airport is geen drukke luchthaven. Hier is de noodzaak niet om snel van de baan af te moeten, omdat er een ander vliegtuig aan komt."

Volgens Schuring is de gang naar de rechter in goed overleg gegaan met de inspectie. "We gaan het voorleggen aan de bestuursrechter, want we denken een goede kans te maken dat we de draaipaden niet hoeven aan te leggen."

Opstijgen van grote toestellen

Een ander heikel punt zijn de bermen langs de start- en landingsbaan. Volgens de inspectie zijn die bermen niet hard genoeg om grote vliegtuigen, zoals een Boeing 747, op te kunnen laten stijgen. Schuring heeft onderzoek laten doen naar de bermen. "We verwachten daarover op korte termijn overeenstemming te bereiken met de inspectie."

Als de bermen straks wel goedgekeurd worden door de inspectie en de rechter de luchthaven in het gelijk stelt over het niet hoeven aanleggen van de draaipaden, dan mogen er ook grote toestellen van de zogenoemde E-categorie landen en weer opstijgen vanaf Twente Airport. Daarbij gaat het om toestellen zoals een Boeing 747.

Boeing 747-400 van Lufthansa stijgt op van Twente Airport (Foto: News United, Dennis Bakker)

Eerdere rechtszaak

De verhoudingen tussen de inspectie en Twente Airport stond eerder dit jaar nog op scherp. Die onenigheid ging eerst over het weer mogen laten opstijgen van een aantal van de geparkeerde Boeings van Lufthansa.

In april stonden beide partijen opnieuw tegenover elkaar; dit keer wilde Twente Airport juist dat de toestellen langer mogen blijven staan dan tot juni 2021. In een kort geding stelde de rechtbank de luchthaven in het gelijk; de geparkeerde toestellen mogen ook later vertrekken.

Verlies

Twente Airport draaide vorig jaar een verlies van ruim één miljoen euro. De tekorten moeten worden aangevuld door de twee eigenaren van de luchthaven: de gemeente Enschede en de provincie Overijssel.