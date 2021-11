Hengelose zwaargewond na mislukte inbraak Hengelo, dader krijgt 40 uur taakstraf

Een taakstraf van 40 uur en een boete van 8.000 euro te betalen als schadevergoeding. Dat is de straf die een 31-jarige Hengeloër van de rechtbank in Almelo heeft gekregen voor het ernstig verwonden van een vrouw uit Hengelo na een poging tot inbraak.

De Hengeloër deed 8 september 2018 een inbraakpoging bij de woning van de vrouw aan de Achterhoekseweg in Hengelo. Hij werd daarbij betrapt door de man en de zoon des huizes. De inbreker wilde er vandoor gaan, maar kwam met zijn scooter ten val. Bij die val werd de vrouw geraakt en kreeg ze de standaard van het voertuig in haar buik. De standaard zat zo diep in het lichaam dat de stang doorgezaagd moest worden en uiteindelijk in het ziekenhuis pas helemaal verwijderd kon worden.

Tot grote verontwaardiging van het echtpaar besloot het Openbaar Ministerie om de zaak tegen de Hengeloër te seponeren. Dat hoorden ze pas een jaar later, toen de dader terecht stond voor andere inbraken in de buurt. Bij de officier van justitie was niet bekend hoe heftig het incident voor de vrouw was geweest. Het echtpaar maakte met succes bezwaar tegen deze beslissing en het Gerechtshof in Arnhem droeg het OM op om de 31-jarige alsnog te vervolgen.

Drie jaar later

Meer dan 3 jaar later werd de zaak alsnog door de Almelose rechtbank behandeld. Daar gaf de Hengeloër aan dat hij in de nacht van het incident ruzie had met zijn vriendin en dat hij besloot naar een hotel te gaan. Onderweg kreeg hij het zo koud dat hij een schuilplaats zocht. Die dacht hij bij het echtpaar gevonden te hebben.

"Ik wilde in de schuur gaan slapen, maar toen kwam de zoon van die mensen. Ik zei nog sorry, sorry, maar die vader ging tegen me tekeer." Daarna wilde hij er op zijn scooter vandoor gaan en botste hij vervolgens tegen de vrouw, waarbij zij ernstig letsel opliep.

Leven gebeterd

Tegen de man was 240 uur taakstraf geëist voor diefstal met geweld. De rechtbank veroordeelde hem alleen voor het veroorzaken van zwaar lichamelijk geweld. Voor de hoogte van de straf speelt ook mee dat de man in 2019 al twee keer veroordeeld is voor inbraken. Hij kreeg 15 maanden waarvan 5 maand voorwaardelijk en 40 uur taakstraf.

Inmiddels heeft de Hengeloër zijn leven gebeterd, waarin het heftige incident een belangrijke rol speelde. Na afloop van de strafzaak verklaarde het slachtoffer: "Het is goed dat het zo'n impact op hem heeft gehad, dat hij door heeft gekregen dat hij niet meer moet inbreken."