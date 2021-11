Vijf jaar cel geëist tegen man uit Losser voor misbruik stiefdochter

Voor de rechtbank in Almelo is 5 jaar cel geëist tegen een 40-jarige man uit Losser. De man zou zijn stiefdochter jarenlang misbruikt hebben. Het meisje was 12 toen het misbruik begon.

De stiefvader ontkent in alle toonaarden; de moeder van het meisje koos een paar weken nadat ze een belastende verklaring aflegde onverwachts de kant van haar vriend. "Ik zou het liefst uit het ouderlijk gezag gezet worden, dan ben ik van haar af", schreef ze in een e-mail die de rechtbank onder ogen kreeg.

Een bizarre wending in een zaak die begon toen het 14-jarige meisje afgelopen juni tegen haar tante vertelde dat haar stiefvader 'aan haar zat' en haar en haar broertjes mishandelde. Het verhaal veroorzaakte veel onrust in de familie, die vervolgens massaal naar de woning van het gezin in Losser toog.

' Er is nooit iets gebeurd'

De stiefvader werd opgepakt en heeft steeds volgehouden dat er nooit iets is gebeurd. Dat hij aan zijn stiefdochter zat en zichzelf wel eens bevredigde waar ze bij was, dat is een regelrechte leugen, zegt hij. "Ik heb nog nooit gemasturbeerd, ik ben goed opgevoed", aldus de man. Volgens hem is de aangifte een poging van zijn stiefdochter om meer vrijheid te krijgen. Tenslotte was hij thuis degene die de regels bepaalde.

Een paar weken na de aangifte kwam de moeder terug op haar verhaal. Ze hoorde van anderen dat haar dochter in een horecagelegenheid geroepen zou hebben dat ze eindelijk vrij was. Ook hoorde ze dat haar dochter bij een vriendin thuis gezegd zou hebben "dat er eindelijk jongens mochten blijven slapen."

Circus

Volgens de moeder is ze meegesleept in het hele 'circus' rond de aangifte. "Iedereen riep wat en ik wist van voren niet meer hoe ik vanachter leefde. Iedereen vertelde van alles en ik leefde in een roes", zei de moeder toen ze dinsdag onder ede werd gehoord door de rechtbank. "Toen ik tot rust kwam dacht ik, dit kan helemaal niet. Ik kies niet voor mijn dochter, maar ik kies voor mijn partner."

"Het is heel moeilijk voorstelbaar dat een moeder haar kind niet meer gelooft en dat baseert op dingen die anderen vertellen", reageerde een van de rechters op het verhaal van de moeder.

Meineed

De officier van justitie denkt dat moeder onder ede loog. Een vervolging voor meineed ziet ze niet zitten, er zijn nog meer kinderen thuis die dan zonder moeder komen te zitten.

Uitspraak over twee weken.