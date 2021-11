Eerste Europese uitwedstrijd volleybalsters Apollo 8 meteen een hele belangrijke: "Zeker niet kansloos"

Het avontuur voor de volleybalsters begon gisteren. "Het team kwam op Tenerife aan en werd meteen hartelijk ontvangen door een groep supporters", zegt voorzitter Martin Reesink. Vorige week werd in Borne nog gespeeld in een lege sporthal, maar op het eiland in de Atlantische Oceaan zijn er dus wel Nederlandse fans aanwezig.

'Spirit zit erin'

Vorige week, in de allereerste Europese wedstrijd van de club, werd er dus met 2-3 verloren van de Spanjaarden. "Dat was een fantastische wedstrijd om te zien, super spannend", blikt Reesink terug. "Dat hopen we vanavond weer, maar hopelijk valt het kwartje dan de andere kant op. We zijn zeker niet kansloos."

Hij heeft dan ook vertrouwen in zijn team. "De spirit zit erin. De ploeg is erg gedreven."

Kijk hier naar de hoogtepunten van de wedstrijd van vorige week:

Doordat dit de eerste wedstrijd is van Apollo 8 op Europese bodem, is het een bijzondere avond voor de club. "Het is zeker heel bijzonder. Dat merk je aan iedereen", bekent Reerink. "We zijn super enthousiast, echt heel gaaf."

'Niet zoveel last van spanning'

Ondanks de Europese primeur staat er ook nog flink wat op het spel voor het team uit Borne. Gestreden wordt om een plek bij de laatste zestien van de Challenge Cup. Er moet minimaal met 1-3 gewonnen worden in Spanje.

Reesink hoopt op een goed resultaat. "Voor de dames is het natuurlijk fantastisch om hier te spelen, met fans uit eigen gelederen erbij. Dan lukt het vanzelf om je te focussen op de wedstrijd. Ik denk dat ze niet zoveel last hebben van de spanning."