Drie Overijsselse kerken winnen vanavond 25.000 euro: "Als kerk tegen de vlakte gaat, raakt er iets van identiteit zoek"

'Kerkdorp in beweging' is een prijsvraag voor inwoners en (kerk)besturen. Zij worden uitgedaagd om met een plan komen hoe ze hun kerkgebouw toekomstbestendig gaan maken. Doel van de prijsvraag is leegstand van een kerkgebouw voorkomen en inzetten op het behoud van het gebouw voor de dorpsgemeenschap, bijvoorbeeld als ontmoetingsplek.

"We hadden een groot aantal inzendingen en de kwaliteit daarvan was ook hoog", zegt juryvoorzitter Klaas van der Kamp. "Mensen hebben in de dorpsgemeenschap gevraagd 'wat vindt u belangrijk?' Het blijkt dat er veel plaatsen zijn waar men zich realiseert: als de kerk tegen de vlakte gaat, raakt er iets van de identiteit zoek."

Dat is geen smet op de kerk, maar juist de oorspronkelijke betekenis Juryvoorzitter Klaas van der Kamp

Oorspronkelijke betekenis

Veel ingezonden plannen komen er op neer dat de kerk een bredere maatschappelijke functie gaat krijgen. Volgens Van der Kamp is dat niet per se een verkeerde ontwikkeling. "Zo was dat oorspronkelijk in de middeleeuwen ook. Een kerk was niet alleen een religieus centrum, maar ook de plek waar voorzieningen bij elkaar kwamen. Bij de kerk hoorde je welke dekhengsten beschikbaar waren, waar je hooi kon kopen. Dat de kerk openstaat voor de hele leefgemeenschap, het voorzieningenniveau optilt en het vrijwilligerswerk bevordert, dat is geen smet op de kerk, maar juist de oorspronkelijke betekenis."

De prijsuitreiking van ‘Kerkdorp in beweging’ zou in eerste instantie op 20 november plaatsvinden op het PlattelandsParlement in Dalfsen. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is deze bijeenkomst verplaatst naar het voorjaar van 2022. In plaats daarvan wordt vanavond in Bij Oost Vandaag bekend gemaakt wie de gelukkigen zijn.