Zwolle kan moeilijk wennen aan 1,5 meter: "Wij zijn vriendinnen, dus dan hoeft het niet"

"Wij zijn vriendinnen, dus dan hoeft het niet." Het publiek in Zwolle moet nog wennen aan de anderhalvemetermaatregel: "Ik ben nog geen achttien, dan geldt het niet." Maar helaas voor dit meisje geldt de nieuwe maatregel voor iedereen boven de twaalf.

De regels zijn weliswaar niet voor iedereen duidelijk, maar op straat in Zwolle is er ook niet veel weerstand tegen het verplicht afstand houden: "Wat moet dat moet, alle beetjes helpen. En zo kan je minder snel iemand besmetten."

Onverwacht

De verplichte anderhalve meter afstand komt onverwacht; voor het publiek op straat maar ook voor de veiligheidsregio's. Directeur Arjan Mengerink van Veiligheidsregio IJsselland voelt zich ook overvallen door de maatregel: "Wij hoorden het ook gisteren pas van het kabinet, dat is niet vooraf overlegd."

"Ook voor ons is het weer even schakelen, wij hadden eergisteren nog geen idee dat het vandaag weer zou moeten. Aan de andere kant; als je ziet hoe de besmettingscijfers zich ontwikkelen, had je het ook wel kunnen zien aankomen."

Vanaf vandaag is anderhalve meter afstand houden weer verplicht (Foto: RTV Oost)

Niet op jacht

Mengerink is niet van plan de politie op jacht te sturen naar overtreders: "Daar is de wereld te groot voor, en zijn wij met te weinig, dat is niet haalbaar. We treden wel op bij excessen en als we het zien gaan we mensen er ook op aanspreken. Als er echt hardleers wordt gedaan gaan we natuurlijk wel handhaven."

Mengerink vertrouwt vooral op het gezond verstand van de inwoners van Overijssel: "Het is nu best nijpend in de ziekenhuizen, en ik heb het idee dat dat echt wel binnenkomt bij veel mensen. Niemand wil in het ziekenhuis belanden of er verantwoordelijk voor zijn dat iemand anders in het ziekenhuis belandt."