FC Twente aast op scalp Feyenoord, cruciaal duel voor PEC Zwolle in de staart

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

PEC Zwolle – RKC

RKC is zo’n tegenstander waar hekkensluiter PEC Zwolle thuis van moet winnen om uit de zorgen te komen. De Waalwijkers zijn de slechtst presterende ploeg uit het betaalde voetbal als het gaat om uitwedstrijden. De Waalwijkers hebben in 2021 nog niet op vreemde bodem gewonnen en zijn in totaal nu achttien uitwedstrijden op rij zonder competitiezege.

Ook de onderlinge balans slaat zwaar uit in het voordeel van PEC. RKC won nog maar één eredivisiewedstrijd bij PEC, in 2003 werd het 0-3.

Twee jaar geleden zorgde Reza Ghoochannejhad voor een historische prestatie als invaller voor PEC tegen RKC. Hij kwam in de 56e minuut in het veld toen RKC met 1-2 op voorsprong stond. ‘Reza’ was vervolgens goed voor vier goals, iets dat een invaller nog nooit had gepresteerd in de eredivisie. PEC won uiteindelijk met 6-2.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur

Reza Ghoochannejhad maakte er twee jaar terug vier tegen RKC (Foto: Orange Pictures)

Willem II – Go Ahead Eagles

Go Ahead-zeges zijn zeldzaam in Tilburg. Dat lukte nog maar twee keer. In 1966 bezorgden Gerrie Kattestaart (2x) en Wietse Veenstra Go Ahead de 0-3 overwinning. De tweede en laatste zege is alweer 26 jaar geleden. In 1995 werd het 1-2 met Toine Rorije en Erik Tammer als doelpuntenmakers.

In april 2017 speelden Willem II en Go Ahead voor het laatst tegen elkaar in Tilburg, de thuisploeg won toen met 2-0.

Het belangrijkste duel was in mei 2010. Inzet van de finalewedstrijd in de play-offs was een plaats in de eredivisie. In Deventer won Go Ahead met 1-0 en die stand stond na negentig minuten ook in Tilburg op het scorebord. De Tilburgers wonnen uiteindelijk na verlenging met 3-0 en handhaafden zich op het hoogste niveau.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Het Go Ahead Eagles van Kees van Wonderen speelt tegen Willem II (Foto: Orange Pictures)

FC Utrecht – Heracles

Heracles-keeper Janis Blaswich bewaart geen fijne herinneringen aan het laatste duel in De Galgenwaard. FC Utrecht won in januari van dit jaar met 2-0 en aan beide treffers ging een fout van Blaswich vooraf.

Heracles is een van de drie ploegen die dit seizoen nog niet heeft gewonnen op vreemde bodem, samen met PEC Zwolle en Fortuna Sittard. In totaal staat de reeks van niet gewonnen uitwedstrijden nu op negen, alleen RKC doet het in dat opzicht nog slechter.

De laatste zege van Heracles bij FC Utrecht in 2016 staat voor altijd in de clubannalen. Het was de 0-2 in de finale van de play-offs. Doelpunten van Thomas Bruns en Paul Gladon betekenden dat Heracles zich voor de eerste en enige keer plaatste voor Europees voetbal.

De teller van Heracles-overwinningen in Utrecht staat sindsdien op drie. In 2014 won Heracles met 2-4 en in 1986 met 0-2.

Aftrap: zondag 14.30 uur

Blaswich bewaart geen fijne herinneringen aan het laatste duel in De Galgenwaard (Foto: Orange Pictures)

FC Twente – Feyenoord

Met 53 competitie-ontmoetingen in Enschede hebben FC Twente en Feyenoord een rijke historie met elkaar.

Luciano Narsingh speelde de hoofdrol in het laatste duel in februari van dit jaar. Hij was op dat moment door Twente gehuurd van Feyenoord. Een overtreding op hem leverde een penalty op die Danilo verzilverde en een minuut later gaf hij de assist op Tyronne Ebuehi die 2-0 maakte. Vervolgens miste Narsingh enkele dotten van kansen en daar profiteerde Feyenoord van, waardoor het uiteindelijk 2-2 werd.

In november 2012 won Twente voor het laatst in eigen huis van Feyenoord: 3-0 werd het destijds. Nacer Chadli, Luc Castaignos en Dusan Tadic tekenden voor de goals.

Doelpuntrijk en opmerkelijk waren de duels in 1981 en 1988. Veertig jaar geleden stond FC Twente in de allerlaatste speelronde na een half uur comfortabel met 3-0 voor. De goals van Evert Bleuming, Romeo Zondervan en Heini Otto leken de Enschedeërs een zorgeloze middag te bezorgen. Dat liep iets anders. Feyenoord herpakte zich en scoorde vervolgens nog zeven keer, eindstand 3-7.

In 1988 boekte FC Twente de grootste zege tegen Feyenoord: mede door twee goals van Piet Keur werd het maar liefst 6-1.

Aftrap zondag 14.30 uur

