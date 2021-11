Situatie in Overijsselse zorg is kritiek: "Zorginfarct zit eraan te komen"

Situatie in Overijsselse zorg is kritiek (Foto: ANP/Robin Utrecht)

Niet alleen in de ziekenhuizen in Overijssel is het 'alle hens aan dek', ook bij de huisartsen en in de verpleeg- en verzorgingstehuizen wordt het volgens de zorg 'steeds moeilijker'. Op meerdere plekken in de provincie zijn er cliëntenstops ingesteld, simpelweg omdat er geen bedden meer vrij zijn. "We zitten gevangen in de hele zorgketen", zegt Heidi Pot, namens de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg in Twente (VVT).

Patiënten die nu in het ziekenhuis liggen, kunnen voor vervolgzorg nauwelijks nog terecht in een verzorgings- of verpleeghuis. Daardoor moeten ze vaak noodgedwongen al vroegtijdig naar huis. "De context is nu anders dan in eerdere golven", zegt Heidi Pot van de VVT. "Tijdens de lockdown werden er vooral coronapatiënten opgevangen op de spoed. Nu is er ook veel uitstroom van niet-coronapatiënten. Alle bedden liggen vol, het is heel schrijnend."

Beroep op familie

De situatie is zo krap, dat de VVT-sector in Twente een beroep doet op familie en mantelzorgers om bij te springen. "We willen heel graag wat doen, maar dat kan pas als de instroom uit de ziekenhuizen wat stagneert. Op een paar plekken zijn al cliëntenstops ingesteld. Nu de ziekenhuizen zorg afschalen, wordt de instroom ook wat minder. Dat moet ons weer wat meer lucht geven", aldus Pot.

De Overijsselse ziekenhuizen hebben inmiddels een groot deel van de reguliere zorg afgezegd. MST in Enschede gaat nog een stap verder: daar zijn meerdere operaties die onder kritiek planbare zorg vallen geannuleerd. Levensbedreigende operaties, zoals kankerbehandelingen of operaties aan het hart, gaan vooralsnog wel door. In de ziekenhuizen in IJsselland wordt kritiek planbare zorg die binnen zes weken plaatsvindt deels geannuleerd.

'Zoek verbinding'

"We staan er niet goed op, maar we zien ook dat mensen balen en er genoeg van hebben", zegt Arco Hofland, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente. "Laten we geen polarisatie, maar verbinding zoeken met elkaar. Iedereen baalt vreselijk van de situatie waarin we nu weer zitten. Maar het helpt niet door de straat op te gaan en rotzooi te gaan trappen", zegt Hofland, refererend aan de onrust zondagavond in Enschede.

Twente telt de afgelopen zeven dagen 5.489 nieuwe besmettingen, een kwart meer dan de week ervoor. "De besmettingsgraad is in Twente nog nooit zo hoog geweest als nu. We zien nog geen afvlakking van de besmettingen", zegt Samantha Dinsbach, directeur van de GGD Twente. "We moeten weer klappen voor de zorg, want zij hebben die waardering heel hard nodig."

Situatie in IJsselland

Ook in IJsselland is het alle hens aan dek in de ziekenhuizen. "Het is nu best nijpend in de ziekenhuizen, en ik heb het idee dat dat echt wel binnenkomt bij veel mensen. Niemand wil in het ziekenhuis belanden of er verantwoordelijk voor zijn dat iemand anders in het ziekenhuis belandt", zei Arjan Mengerink, directeur van de Veiligheidsregio IJsselland, gisteren.

Morgenavond is er een vervroegde persconferentie van demissionair minister Rutte en De Jonge. "Een blinde kan zien dat er maatregelen aankomen", aldus Hofland namens de Veiligheidsregio Twente.