Zondag in De Oosttribune: Overijssels onderonsje tussen DETO en Berkum

Het lijkt steeds aannemelijker dat er ook in de laatste weken van het jaar géén publiek meer welkom is langs de lijn. Gelukkig kunnen voetballiefhebbers een klein beetje troost vinden bij RTV Oost, want zondag hebben we weer volop aandacht voor het amateurvoetbal in onze regio.

DETO - Berkum

De kraker van dit weekend wordt zaterdag gespeeld in Vriezenveen, waar het Overijsselse onderonsje tussen DETO en Berkum op de rol staat. DETO is de nummer negen van de Hoofdklasse B, Berkum speelde een wedstrijd meer maar staat wel lager: dertiende.

HHC Hardenberg

Een paar niveautjes hoger hebben we aandacht voor de verrichtingen van HHC. Op De Boshoek in Hardenberg neemt de nummer elf van de Tweede Divisie het op tegen Noordwijk, dat meedraait in de subtop.

Excelsior'31

Excelsior'31 leed vorige week een kostbare nederlaag bij Sparta Nijkerk, maar is vastberaden zich te herpakken in eigen huis. In Rijssen komt middenmoter ACV op bezoek. Excelsior'31 is na twaalf wedstrijden terug te vinden in de subtop van de Derde Divisie.

HSC'21

Het weekend wordt afgesloten in Haaksbergen. Op Sportpark Groot Scholtenhagen ontvangt derdedivisionist HSC'21 het Brabantse OSS'20, dat eind oktober in de beker slechts met 0-2 onderuit ging tegen FC Twente.

De uitzending van De Oosttribune vangt zondagavond aan om 20.30 uur op TV Oost en wordt ieder uur herhaald.