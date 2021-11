Haaksbergen sluit voor tweede jaar op rij af in de plus, dit keer een flinke

De gemeente Haaksbergen houdt over het jaar 2021 naar verwachting een bedrag van 1,9 miljoen euro over. Terwijl in de Begroting 2021 nog rekening was gehouden met een overschot van een ton. Dat blijkt uit de Eindejaarsrapportage 2021. Dat is goed nieuws voor de gemeente die september 2019 onder preventief toezicht van de provincie werd geplaatst vanwege de slechte financiële situatie.

De nadruk van het gemeentelijk beleid lag ook net als de afgelopen jaren op herstel. “Uitvoering van het financieel herstelplan en een strak financieel regiem hebben ons geholpen”, zegt wethouder Financiën Louis Koopman. “Net als de verkoop van gemeentegrond. Maar het meest van alles hebben we baat bij de hogere Algemene Uitkering die we dit jaar van het Rijk mochten ontvangen.” Hij plaats daar gelijk een kanttekening bij. “We moeten blijven werken aan een degelijke financiële gesteldheid!”

Flink tekort

Het is het tweede jaar op rij dat de gemeente Haaksbergen met positievere cijfers komt dan eerder was gedacht. Vorig jaar was er nog wel een tekort van 3,5 ton, maar was rekening gehouden met een tekort van 1,2 miljoen.

De gemeente Haaksbergen werkt al een tijdje aan verbeteringen. Het op orde krijgen van de financiën is daar onderdeel van. Haaksbergen presenteerde onlangs een sluitende begroting voor volgend jaar en heeft over het afgelopen jaar bijna twee miljoen euro over.

Wil dat zeggen dat de gemeente financieel gezond is en niet langer extra door de provincie in de gaten gehouden hoeft te worden? Nee, zegt Koopman daarover. “We blijven daarom de komende jaren jaarlijks een miljoen euro toevoegen aan de Algemene Reserve”.

Dat de eindejaarscijfers nu zo positief uitpakken is enerzijds mazzel, maar heeft ook te maken met het beleid van de gemeente. Een gelukje is de extra negen ton die de gemeente van het Rijk kreeg. Bovendien heeft het coronavirus gezorgd voor minder uitgaven op verschillende terreinen. Er hoefden bijvoorbeeld minder mensen naar de dagbesteding gebracht te worden.

Verder leverde, net als vorig jaar, de verkoop van grond extra geld op.

Coronavirus

Ook dit jaar had het coronavirus een enorme invloed op inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties. Met geld van het Rijk kon de gemeente misgelopen inkomsten compenseren. De gemeente fungeerde feitelijk als doorgeefluik richting bijvoorbeeld sportaccommodaties en culturele instellingen. Er is nog 650.000 euro coronageld beschikbaar. De gemeente houdt dat bedrag nog even in reserve voor het geval er nieuwe vragen om bijstand komen.

Wethouder Koopman tevreden over het financiële boekjaar. "Het gaat steeds iets beter met de gemeente Haaksbergen. Laten we die lijn voortzetten en blijven koersen op een financieel en organisatorisch gezonde gemeente, óók op de langere termijn."