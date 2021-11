Vanwege 'probleemkanaal' moet Sinterklaas in Daarlerveen dit jaar volop improviseren

Het Sinterklaashuis, pal langs het veelbesproken 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik, straalt dezer dagen een en al gezelligheid uit. Het door scheuren en andere problemen geteisterde pand is namelijk opgetuigd met lichtjes, spandoeken en ballonnen. Na zijn alternatieve intocht heeft de Goedheiligman er zijn intrek genomen. En wil hij met zijn aanwezigheid de zorgen rond het beruchte kanaal voor heel even doen vergeten.

Aan het kanaal, ter hoogte van Daarlerveen, staat al sinds mensenheugenis het huis van Sinterklaas. In het dagelijks leven woont Harry Broekhuizen hier, voorzitter van Kant Nog Wal, de stichting waarin de gedupeerde 'kanaalbewoners' zich hebben verenigd. In Sinterklaastijd komt de Goedheiligman bij Broekhuizen logeren, terwijl Broekhuizen zelf ook regelmatig in de huid kruipt van hulp-Sinterklaas.

Alternatieve intocht

Ook het Sinterklaashuis is de afgelopen jaren niet ongeschonden gebleven. Zo heeft het huis net als circa 400 andere panden langs het kanaal schade opgelopen. Scheuren en verzakte muren, volgens de bewoners het gevolg van het uitbaggeren van het kanaal.

Het is ook de reden dat de Sint dit jaar niet per boot arriveerde. Sint en zijn pieten lieten het water dit jaar maar even links liggen en kozen voor een alternatieve route. Vandaar dat de boot op een trailer werd geplaatst, die door een bus werd voortgetrokken. Tot hilariteit van de omstanders. "Die alternatieve intocht werd fantastisch ontvangen. En het was ook nog eens coronaproof." Een mooie bonus, volgens Sinterklaas.

Open huis

Ondanks alle ellende en misère langs het kanaal, is de Goedheiligman recent weer teruggekeerd naar zijn woning, met uitzicht over het water. En de komende tijd houdt hij open huis. Als Sinterklaas niet op pad is om alle schoenen te vullen, kunnen geïnteresseerden binnen een kijkje komen nemen.

Het huis is gevuld met snoepgoed, cadeaus, cadeaupapier en zakken die al vol cadeautjes zitten. "Het is veel werk om het huis klaar te maken voor Sinterklaas", zegt de hoofdpiet. "Maar we willen Sinterklaas natuurlijk wel een warm welkom heten."

Sinterklaas aan het werk

Het huis van Sinterklaas wordt druk bezocht door kinderen, elke dag komen ze langs. Zaterdag 3 december is het een extra bijzondere dag in het huis van de Sint. De kinderen kunnen dan bekijken hoe alles wordt ingepakt en klaargemaakt voor pakjesavond. Mochten de coronamaatregelen het toelaten, dan kan er bovendien een foto met Sinterklaas worden gemaakt.

Of Sinterklaas op net zo'n unieke manier vertrekt, laat hij nog een verrassing. Wel is één ding zeker: het gezelschap gaat niet over het kanaal terug.