'Loodzware' oceaanrace van Zwolse roeiers mogelijk dankzij honderden studenten

Volgens bestuursvoorzitter Bert Beun van het Deltion College een win-winsituatie, want de samenwerking tussen de roeiers en scholen was een mooie wisselwerking. Enerzijds werden de roeiers ontlast bij de voorbereiding op de loodzware overtocht naar de andere kant van de Atlantische Oceaan, anderzijds leverde het voor de studenten een reeks mooie en leerzame praktijkopdrachten op.

Bovendien sluit het goede doel waarvoor de roeiers in actie komen, de aanpak van de plastic-soepproblematiek, naadloos aan bij de onderwijsopdracht die het Deltion College zichzelf ten doel heeft gesteld. De opdracht om duurzaamheid binnen alle mbo-opleidingen een prominente plek te geven.

Oceaanroeier Aidan Scherpbier met studenten van het Deltion (Foto: Aidan Scherpbier)

'Uitzwaaifeest'

Het is een missie waar de roeiers maar al te graag hun bijdrage aan leveren. De afgelopen vier jaar hebben ze een groot aantal gastcolleges verzorgd, waarin jongeren bewust zijn gemaakt van de problematiek rond de plasticvervuiling in onze wereldzeeën en oceanen. "Daarmee hebben we nu al 3500 jongeren bereikt", zegt Scherpbier. Maar ook de ondersteuning die diverse studenten in de afgelopen jaren aan de roeiers hebben geboden maakt de deelname aan de zwaarste roeirace ter wereld mogelijk.

De roeiers zijn vandaag afgereisd naar de Canarische Eilanden waar ze over twee weken aan de start verschijnen. Bij wijze van afscheid hebben een, door de horecastudenten van Deltion georganiseerd 'uitzwaaifeest', op de onderwijsinstelling gehad. Het was een avond waarop de roeiers alle studenten en sponsoren konden bedanken voor de inzet.

Bestuursvoorzitter Bert Beun is blij met de samenwerking. "Gezien de inzet voor het goede doel en ons streven naar duurzaam onderwijs fungeren de Zwolse roeiers van Team Migaloo inmiddels schoolbreed als uithangbord, voor onze gezamenlijke (duurzame) missie.

"We zijn enorm dankbaar voor alle hulp die we van de studenten gekregen hebben", zegt Tristan Sim. "Er zijn de afgelopen vier jaar honderden studenten en scholieren in meer of in mindere mate bij onze reis betrokken geweest Ze hebben ons heel veel werk uit handen genomen. Zonder hun bijdrage was het allemaal niet gelukt."

Bootstoel

Met name de bijdrage van Julian de Haan en Gideon Mars , twee studenten van de metaalopleiding van het Deltion, springt er bovenuit. De mbo-studenten ontwierpen een bootstoel, waarmee de oceaanroeier op een veilige manier per containerschip naar de Canarische Eilanden vervoerd kan worden.

De vrachtvaarder is op dit moment waarschijnlijk net met de oceaanroeier aan boord in de haven van La Gomera aangekomen. Volgens planning net iets eerder dan de roeiers zelf, want die zijn vanmorgen vroeg op het vliegtuig gestapt.

Het bedenken en maken van de bootstoel vormde een belangrijke schakel in de aanloop naar de oceaanrace. De bootstoel, of beter gezegd bootsteun, moest naadloos aansluiten om schade tijdens het vervoer aan de boot te voorkomen. Voor de Zwolse studenten was het een uitdagende afstudeeropdracht waar ze trots op zijn.

Zeventienduizend petflessen

Volgens Bert beun van het Deltion zullen de ruim zeventienduizend studenten de avonturen van de roeiers de komende tijd op de voet volgen. "We besteden er op al onze interne kanalen en ook op social media ruimschoots aandacht aan. Maar ik denk dat hun hachelijke avontuur op de oceaan pas echt bij onze studenten gaat leven als de mannen straks terugkomen om de verhalen over de roeitocht op school te vertellen."

Om de fondsenwerving voor het goede doel van Team Migaloo, stichting 'The Ocean Movement', een boost te geven doneert het Deltion alvast voor iedere student het statiegeld van een petfles. Een bedrag dat, met ruim 17.000 studenten, neerkomt op ruim twee en een half duizend euro. Uiteindelijk willen de roeiers voor deze organisatie, die onderzoek doet naar nano- en microplastics in het oppervlaktewater, zo'n veertigduizend euro bij elkaar roeien.

RTV Oost volgt de twee Zwolse roeiers, die onder de naam Team Migaloo meedoen aan de Atlantic Challenge 2021, voor en tijdens de oceaan-roeirace. Bekijk eerdere verhalen in de online special.