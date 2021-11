Veroordeelden groepsverkrachting Zwolle in hoger beroep tegen celstraf

De drie mannen die zijn veroordeeld vanwege een groepsverkrachting, in januari 2020 in Zwolle, gaan in hoger beroep tegen hun straf. Het drietal ontkent het toen 17-jarige meisje verkracht te hebben, volgens hen ging het om vrijwillige seks. De verkrachting werd volgens het Openbaar Ministerie ook gefilmd en mogelijk zelfs live gestreamd. De vierde verdachte in deze zaak werd door de rechtbank vrijgesproken.

Het drietal, twee 20-jarige mannen uit Hattem en Zwolle en een 21-jarige Zwollenaar, kreeg twee weken geleden drie jaar celstraf opgelegd voor de groepsverkrachting. Het slachtoffer werd mogelijk gedrogeerd, knock-out geslagen en vervolgens verkracht. De verkrachting zou mogelijk live op social media gestreamd zijn.

Filmpjes sekspartijen op telefoons

Het slachtoffer belde de bewuste avond in blinde paniek een vriendin op. “Ik weet niks meer.” Een dag later ontdekte ze pas dat ze verkracht was, dat hoorde ze in de bus op weg naar school. Een vriend belde met het verhaal dat er een filmpje op social media circuleerde.

Op de telefoons van verdachten werden filmpjes gevonden van meerdere sekspartijen waarbij telkens meerdere mannen betrokken waren. Op die beelden kwamen meermaals een of meerdere verdachten uit deze zaak voorbij.

'De seks was zeker vrijwillig'

Dat de verkrachting daadwerkelijk gefilmd is, ontkenden de verdachten tijdens de rechtszitting. “Het filmpje is er niet, het is er nooit geweest,” spraken ze in de rechtbank. Ook spraken ze de beschuldiging van verkrachting tegen: “De seks was zeker vrijwillig.”

De rechtbank oordeelde dat het filmpje wel degelijk bestaan moet hebben. Hoewel het filmpje niet is gevonden, oordeelde de rechtbank op basis van meerdere getuigenverklaringen, WhatsAppgesprekken en tapgesprekken die in het dossier zijn opgenomen dat er is gefilmd.

In beroep tegen vrijspraak?

De exacte reden van het ingestelde beroep tegen de veroordeling laat zich raden. Advocaten van de drie veroordeelden laten weinig los over de zaak. Wel wijst één van hen er op dat zijn cliënt in de rechtbank heeft ontkend dat er sprake was van verkrachting. De seks zou vrijwillig zijn geweest.

De vierde verdachte, een 22-jarige Zwollenaar, werd vrijgesproken. Of het Openbaar Ministerie tegen die vrijspraak in beroep gaat, is nog niet bekend.