Hoe kijkt Zwolse kapper Bas aan tegen dreigende coronamaatregelen?

Het nieuws dat het kabinet kijkt naar een mogelijke schoolsluiting voor een periode van twee weken kwam wel binnen in Nederland. Het zorgt ervoor dat mensen ook naar andere sectoren kijken. Waar staat nog meer wat te gebeuren? Dat is te merken bij de Zwolse kapperszaak waar Bas werkt. "We krijgen wel veel berichtjes inderdaad. Mensen die hun afspraak eerder willen maken omdat ze bang zijn voor een lockdown."

Kapper Bas aan het werk in Zwolle (Foto: RTV Oost)

Dat laatste is hoe dan ook een probleem want zomaar iemand eerder inplannen lukt niet. "We zitten vol dus we kunnen niets naar voren halen. Je merkt het wel langzaam binnenkomen." Zelf weet Bas niet echt of hij zich zorgen moet maken over de maatregelen die boven de markt hangen. "Ja en nee, er is sowieso niet echt een pijl op te trekken. Wij laten het maar gebeuren en kunnen er toch niks aan doen. "

Geen gekke dingen

Uiteindelijk kunnen Bas en zijn collega's ook niet veel meer doen dan vrijdag de televisie aanzetten en bekijken wat demissionair premier Mark Ruttte en demissionair zorgminister De Jonge te melden hebben tijdens de persconferentie. "We zullen het zien vrijdag." Bang dat zijn kapperszaak er aan onderdoor gaat, is hij niet. "We zijn begonnen in coronatijd en toen konden we na twee weken dicht. En nu zal het weer hetzelfde zijn. We hebben bijna een heel jaar gedraaid, geen gekke dingen gedaan. Dus ook dit zullen we wel weer overleven. Maar het is niet lekker. "