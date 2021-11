Trebbe bouwt bijna honderd woningen op voormalige ROC-locatie in Enschede

Trebbe Wonen gaat 94 huizen bouwen op de voormalige locatie van het ROC van Twente in de wijk Twekkelerveld in Enschede. Het braakliggende terrein langs de Hengelosestraat - ook wel bekend als het Newtonpark - werd in 2020 aangekocht door Trebbe. Voor de bouwplannen heeft de ontwikkelaar nu een exploitatieovereenkomst gesloten met de gemeente Enschede.

De inzet is om het Newtonpark te ontwikkelen tot een 'duurzame en onderscheidende' woonwijk. In een parkachtige omgeving worden drie woonblokken met grondgebonden woningen gerealiseerd, waarvan ruim twintig procent in de sociale huursector.

Textielvakschool

De voormalige onderwijsgebouwen sierden de wijk Twekkelerveld sinds de jaren vijftig. Eerst als onderkomen van de textielvakschool, maar later als locatie van het ROC van Twente. In 2015 is het pand gesloopt. Pogingen van erfgoedorganisaties om in ieder geval de karakteristieke schoorsteen van de oude textielvakschool te behouden mochten niet baten.

Lang bleef het terrein onberoerd en kreeg het voor de wijkbewoners de functie als 'Newtonpark'. Maar in 2020, ruim vijf jaar na de sloop van het schoolgebouw, vond het ROC van Twente in Trebbe Wonen eindelijk een koper van de gronden.

54 koopwoningen

Met de gemeente is afgesproken dat Trebbe in ieder geval 21 sociale huurwoningen en negentien huurwoningen in de midden sector gaat realiseren. Deze worden gebouwd in het woonblok aan de zuidzijde van het Newtonpark, aan de kant van de bestaande bebouwing uit de jaren vijftig aan de Schietbaanweg. De andere twee woonblokken, samen goed voor 54 koopwoningen, komen te liggen aan de kant van de Hengelosestraat.

Gemeente verkoopt ventweg

Omdat de gemeente Enschede geen eigenaar is van de bestaande bouwgronden, worden er geen kosten gemaakt. Sterker, de plannen van Trebbe Wonen leveren onder de streep ruim 157.000 euro op. Om het nieuwbouwproject uit te kunnen voeren, heeft de ontwikkelaar een extra stuk grond nodig. Daarom wordt de ventweg van de Schietbaanweg, die ten tijde van het ROC van Twente vooral dienst deed als parkeerplaats, verkocht en bij het bouwplan ondergebracht..