Apollo 8 uitgeschakeld in Europa na nederlaag op Tenerife

Apollo 8 is er vanavond niet in geslaagd de laatste zestien van de Europese Challenge Cup te bereiken. Op het Spaanse eiland Tenerife werd er in de return met 3-1 verloren van La Laguna.

De opdracht was even helder als lastig voor Apollo 8. Na de nederlaag (2-3) van vorige week in Borne móést er in Spanje gewonnen worden om plaatsing voor de volgende ronde te bewerkstelligen.

Maatje te groot

In tegenstelling tot vorige week ging de eerste set niet naar Apollo 8. La Laguna was een maatje te groot en sleepte de eerste set binnen met 25-19. Maar na de break knokten de Twentse dames zich goed terug. Apollo 8 nam het heft in handen en liet zien over voldoende kwaliteit te beschikken. Met grote overmacht werd set twee veroverd: 15-25.

Korte opleving

Het bleek echter een opleving van korte duur, want zowel set drie en vier werden verloren: 25-19 en 25-17. Apollo 8 is een mooi avontuur rijker, maar zal morgen ongetwijfeld met een fikse kater terugvliegen naar Overijssel.

?Veel tijd om teleurgesteld te zijn is er niet voor Apollo 8. Zaterdag staat er alweer een uitwedstrijd tegen Voltena op het programma.