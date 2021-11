Knijff trots op Apollo 8: "Het was een geweldig avontuur"

Ondanks de Europese uitschakeling van Apollo 8, zit Daphne Knijff morgen met opgeheven hoofd in het vliegtuig naar Nederland. De volleybalsters uit Borne gingen vanavond op Tenerife met 3-1 onderuit tegen La Laguna, maar de passer-loper uit Haaksbergen is zeker niet ontevreden en kijkt terug op een aantal prachtige dagen.

"We hebben echt heel goed gespeeld en mogen echt trots op onszelf zijn. Zij hebben alleen net wat meer hoogte aan net, serveren net wat strakker en hadden de passing beter voor elkaar dan vorige week", zegt Knijff, die de overwinning van La Laguna dan ook terecht vond. "We zijn gewoon op waarde geklopt. Jammer, want we hadden zo enorm gehoopt op nóg een Europees avontuur, maar het was wel verdiend."

Vorige week

Een week geleden kon Apollo 8 zich een stuk beter meten haar Spaanse opponent. In Borne werd er donderdag met 2-3 verloren. "Ik baal nog steeds dat we vorige week hebben verloren, toen waren we echt een stuk dichter bij dan vandaag. Maar zoals La Laguna vandaag speelde, was het voor ons wel heel erg lastig", vervolgt Knijff.

Steun fans

Wat haar vooral bij zal blijven is de steun van de Apollo-8 aanhang, die door een man of 50 werd vertegenwoordigd op Spaanse bodem. "Dat was echt geweldig. Er waren veel meer mensen dan ik had verwacht, dat was echt fantastisch. Zij hebben ons er op sommige momenten echt doorheen gesleurd. Apollo 8 is echt een fijne en gemoedelijke club. Dat zie je op zulke momenten terug. Het was een geweldig avontuur, we hebben er elk moment van genoten", aldus Knijff.