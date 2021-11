Veel ongevaccineerden op IC van ziekenhuis MST: "Vaccinaties blijven de uitweg"

Vaccineren blijft voor intensivist-internist Bert Beishuizen van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede het belangrijkste instrument om het coronavirus eronder te krijgen. De coronapatiënten die op 'zijn' IC liggen zijn in overgrote meerderheid ongevaccineerd. "Dat is ook het beeld bij andere ziekenhuizen in onze regio."

Hij zegt het nog maar eens: "Wat ons gaat helpen om uit deze pandemie te komen is vaccineren, vaccineren, vaccineren." Ook de boostershots gaan daarbij helpen, is de overtuiging van Beishuizen. "We beginnen dit weekend met het zetten van de derde prik bij medewerkers die direct in contact kunnen komen met covidpatiënten. De vaccins zijn er en de mensen om te prikken zijn er, dus dat gaat op vrij korte termijn lukken."

Israël

De stabiele besmettingssituatie in Israël geeft volgens Beishuizen het positieve effect weer van het massaal vaccineren en het geven van boostershots. "Daar gaat het nu goed. Wij geloven heel erg in vaccineren." Ook het opvolgen van de basisregels is volgens de intensivist 'essentieel'. "Handen wassen, thuisblijven bij klachten. We hebben wel de instrumenten om covid te bestrijden, alleen lukt ons dat nu onvoldoende."

Dagelijks heeft Beishuizen op de ic te maken met mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Een aantal van hen doet dit na de ziekenhuisopname alsnog. "Maar er is zeker een deel dat er in blijft volharden. Dat zijn vooral mensen die moeilijker bereikbaar zijn. Maar het blijft wel een probleem, die groep ongevaccineerden moet kleiner worden. In Nederland gaat het over zo'n 1,5 miljoen mensen. Dat aantal is veel te groot."

Coronapatiënten liggen over het algemeen lang op de intensive care. "Drie tot vier weken is geen uitzondering", zegt intensivist Bert Beishuizen. "Ze houden de IC-bedden langer bezet. Bovendien zijn de patiënten heel bewerkelijk, omdat ze in isolatie verpleegd moeten worden."

Tekort aan personeel

Ziekenhuis MST in Enschede en het Deventer Ziekenhuis hebben flinke moeite om nieuw IC-personeel te vinden, bleek in augustus al. "We hebben nog steeds weinig personeel", zegt Beishuizen daarover. "Maar de situatie in MST is wel verbeterd. We leiden flink op en door de eerdere golfen zijn we natuurlijk gewend geraakt aan het werken met deze categorie patiënten."

De intensivist krijgt ook hulp van buiten de IC. "Dat zijn de zogenaamde buddy's. We hebben een nieuwe werkwijze ontwikkeld, waardoor we het tekort aan personeel kunnen opvangen. Door eerdere ervaringen met de pandemie zijn we in staat om het aantal ic-bedden snel op te schalen."

We zijn als een dolle aan het opleiden Intensivist Bert Beishuizen

Langere termijn

Voor de langere termijn zegt Beishuizen naar 'allerlei oplossingen' te zoeken. "We zijn als een dolle aan het opleiden. We proberen het werken in de zorg zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarbij kijken we naar goede secundaire arbeidsvoorwaarden en het niveau van salariëring." De arts ziet wel dat heel veel mensen 'coronamoe' zijn. Dat maakt het werven van nieuwe mensen voor de zorg er niet makkelijker op. "Maar het opleiden van nieuwe mensen en het aantrekkelijk maken van het beroep lukt ons vrij aardig."

Ziekenhuis MST heeft inmiddels twee verpleegafdelingen ingericht voor louter coronapatiënten. "De situatie is nog behapbaar, maar de voortekenen zijn niet gunstig." Over voortekenen van code zwart zegt Beishuizen: "Daar maak ik me wel zorgen over, maar ik denk dat we daar nog wel een eind vandaan zitten."