Honderden tieners elke week met partybussen naar Duitse disco's: "Doe het nu even niet"

De besmettings- en opnamecijfers blijven maar stijgen. Daardoor lijkt het ondenkbaar, zeker met een nieuwe persconferentie in het verschiet, dat de discotheken hier op korte termijn weer open gaan. Maar wie toch een nachtje door wil halen, kan op zaterdag 'gewoon' in een bomvolle touringcar de grens over. Honderden jongeren uit Overijssel maken hier wekelijks gebruik van. De Veiligheidsregio Twente is er niet over te spreken. "Je hebt ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid."

Het is zaterdagavond, half tien. Bij een tankstation in Oldenzaal hebben zich tientallen jongeren verzameld: het startpunt voor een stapavond. Maar niet in Nederland, want hier zitten alle restaurants, kroegen en cafés op dat moment al anderhalf uur dicht. Ze gaan de grens over. Met als bestemming discotheek Index in het Duitse Schüttorf, waar je binnen een halfuurtje bent.

Geen mondkapje

De bussen van taxi- en touringcarbedrijf Fietax uit Weerselo komen niet veel later aanrijden om de jongeren op te pikken. Iedereen moet z'n busticket laten zien bij het instappen. Een mondkapje dragen ze niet. "Dit is geen openbaar vervoer, maar besloten vervoer", vindt chauffeur Mike Mensink. In Nederland is een mondkapje dan alsnog verplicht. Maar zodra de bus de Duitse grens over is, gelden er volgens Mensink weer andere regels.

"Dan is het niet meer verplicht, omdat iedereen in de bus een coronabewijs heeft. Dan moet je zeggen dat ze van Oldenzaal tot aan de Duitse grens een mondkapje moeten dragen en zodra we de grens overgaan mag iedereen 'm weer afzetten. Wie houd je dan voor de gek?"

'Verwerpelijk'

De Veiligheidsregio Twente, waarin alle burgemeesters uit Twente vertegenwoordigd zijn, is niet te spreken over de partybussen. Dat de jongeren geen mondkapje dragen in de volle bus, noemt plaatsvervangend voorzitter Arco Hofland 'zeer zorgelijk'. "Daarmee doe je bewust iets niet, wat eigenlijk gevraagd wordt om te doen. Ik vind dat zeer verwerpelijk."

Wij gingen - met mondkapje op - mee in de partybus naar Index:

Proppen in de bus

Het is proppen, maar het gangpad van de bus biedt nog wat extra 'staanplaatsen'. Deze zaterdag worden er in totaal zo'n 450 feestgangers door Fietax naar Index en Zak gebracht. "We zitten vanavond ongeveer op hetzelfde aantal als vorige week", vertelt Mensink.

Fietax biedt evenementen- en uitgaansvervoer in de regio Twente aan. Er valt momenteel alleen maar weinig te vervoeren, want het Nederlandse nachtleven ligt al ruim anderhalf jaar zo goed als stil. "Dit is onze enige vorm van inkomsten nog", zegt Mensink. "Er is niets meer te doen."

Gretig gebruik

Jongeren maken er, ondanks alle adviezen vanuit het demissionair kabinet, gretig gebruik van. Eenmaal aangekomen bij Index barst het van de Nederlanders. Het ene na het andere gele kenteken passeert en Fietax blijkt lang niet het enige touringcarbedrijf uit Overijssel te zijn dat deze ritten faciliteert.

"We vinden het leuk om uit te gaan bij Index, want dan kunnen we tot lekker laat stappen", zegt een van de jongeren. "We hebben allemaal een QR-code, dus we zijn allemaal voorbereid. Wij vinden dat verantwoord genoeg."

Chauffeur Mensink van Fietax: "Wij kunnen wel heel stellig zeggen dat we dit onverantwoord vinden en niet meer gaan doen, maar uiteindelijk moet het ook vanuit de jongeren zelf komen. Zolang het in Duitsland nog op deze manier mag, waarom zouden wij dat vervoer dan niet aanbieden?"

We hebben allemaal een QR-code, dat vinden we verantwoord genoeg Jongere

'Doe het nu even niet'

Jongeren raken de laatste weken in grote getalen besmet met corona, blijkt uit cijfers van de GGD. Een vijfde van alle besmettingen afgelopen week in Twente vond plaats in de leeftijdscategorie van 10 tot 19 jaar. "Jongeren geven het heel gemakkelijk door, omdat er ook veel contacten zijn. Jongeren moeten zich dus heel goed realiseren waar ze mee bezig zijn", aldus Arco Hofland namens de Veiligheidsregio Twente.

Busbedrijf Fietax vindt dat het niets verkeerd doet. Hofland daarover: "De ondernemer heeft gelijk, maar daarmee heeft hij ook ongelijk. Je hebt ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je weet wat er op dit moment gebeurt met het virus. Als je zo je geld moet verdienen, dan zou ik zeggen: doe het nu even niet."

Ook voor morgen worden er vanuit Fietax weer bustickets naar zowel Index als Zak aangeboden.