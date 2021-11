Honderden kilo's illegaal zwaar vuurwerk aangetroffen in Enschedese garages

In garageboxen in Enschede is woensdag zo'n 500 kilo illegaal zwaar vuurwerk aangetroffen. Volgens de politie en de gemeente is dit een grote vangst van explosief vuurwerk. "Zou dit kaliber vuurwerk ontploffen, dan heeft dit verwoestende gevolgen voor de omgeving."

Politie en gemeente troffen het vuurwerk aan tijdens een gezamenlijke actie in de wijk Boswinkel, aan de Burgemeester Jacobsstraat en de Ypkemeulestraat. Bij een steekproef van 36 garageboxen werd in zeven verschillende boxen illegale opslag vastgesteld. Het vuurwerk is veilig afgevoerd. De politie en de gemeente ondernemen vervolgstappen.

Explosieven

"Het gaat hier om vuurwerk van de zwaarste categorie, eigenlijk explosieven", zegt wethouder Jurgen van Houdt. "We hebben met deze actie een aantal gevaarlijke situaties voor inwoners beëindigd. We zien dat garageboxen in woonwijken duidelijk een risicovolle blinde vlek zijn voor gevaarlijke opslag. (...) Verhuurders van garageboxen weten vaak niet wie de huurder is en waarvoor die de garage gebruikt. Het huren van een opslaglocatie is daarnaast relatief goedkoop en kan redelijk anoniem. Garageboxen liggen ook nog eens vaak uit het zicht."

Volgens de wethouder geeft deze controle aan dat het nodig is om in te grijpen: "Wij gaan dan ook door met dit soort steekproeven, ook elders in onze stad". Behalve vuurwerk zijn ook spullen voor het telen van hennep aangetroffen. Verder is een scooter met een vals kenteken in beslag genomen.