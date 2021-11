Tweede Kamerlid over misstanden jonge bezorgers DHL: "Pakketbranche is Wilde Westen"

"Dit is iets wat niet alleen in Oldenzaal gebeurt, dit is een landelijk probleem. De pakketbranche is Wilde Westen en daar moet een einde aan komen", zegt PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk over de misstanden bij DHL. Volgens hem gaat het al jaren mis in de pakketbezorging en worden de problemen steeds groter.

Koeriersbedrijf DHL betaalt jonge bezorgers in Twente een deel van hun werkuren niet uit, terwijl dat wel zou moeten. Het gaat om jongeren die als bijbaan pakketten bezorgen met een flexcontract. In een aantal gevallen gaat het om honderden euro’s loon per maand die de jongeren niet krijgen, maar waar ze wel voor gewerkt hebben. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost.

De dupe

"We zien allemaal, ook in de politiek, dat het niet goed gaat bij koeriers. Niet alleen zoals in dit geval bij DHL, ook bij andere commerciële bedrijven", vervolgt Van Dijk. "Toch doet niemand er wat aan. De vooral jonge pakketbezorgers zijn de dupe."

De situatie in Twente, waar jonge bezorgers delen van hun werkuren niet uitbetaald krijgen, is volgens Van Dijk schrijnend. "Ze zijn machteloos. Als ze er iets van zeggen, worden ze niet meer ingezet. En lid worden van een vakbond is een behoorlijke stap. Juist zij, en de ZZP'ers, zijn de dupe van een grote concurrentiemarkt."

Dit is doelbewust beleid van koeriersbedrijven Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid PvdA

Want, zo stelt Van Dijk, die markt moet veranderen. "Die concurrentiestrijd is de oorzaak van het slecht uitbetalen van flexwerkers en zzp'ers. Zij werken onder grote druk, maar de bedrijven willen zo min mogelijk geld aan ze kwijt zijn. Ze hebben recht op goede uitbetaling, voldoende pauze en goed contact met de werkgever."

'Dit zijn trucjes'

De oplossing? "De overheid moet de pakketbranche gaan reguleren. Net als bij de post gedaan is, moet ten minste negentig procent in dienst komen. De pakketbranche is onderdeel geworden van onze infrastructuur, zoals de post dat ook is. Dit is geen vrije markt."

Dat DHL laat weten de situatie in Twente te betreuren, doet Van Dijk niets. "Dit is gewoon doelbewust beleid van ze. Natuurlijk zeggen ze dit nu, maar het gaat gewoon op heel veel plekken mis. Dit zijn gewoon trucjes die op grote schaal uitgevoerd worden."