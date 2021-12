Primeur in Steenwijkerwold: bedrijven compenseren hun CO2-uitstoot in een klimaatbestendig CO2-bos

Om klimaatverandering tegen te gaan moet er minder CO2 de lucht in, en hebben we meer bos nodig om het op te slaan. Staatsbosbeheer wil wel meer bos aanplanten, maar heeft niet het geld om dat op grote schaal te doen. Door de CO2-rechten te verkopen heeft Staatsbosbeheer geld voor het planten en onderhouden van bos, en kan een bedrijf officieel aantonen dat het zijn CO2-uitstoot compenseert.

In maart 2021 zijn 15.000 boompjes geplant (Foto: Frank van Hedel)

Van gras naar bos

Op drie weilanden langs de A32 van in totaal ruim vier hectare zijn in maart 15.000 boompjes geplant. Een echt bos is het nog lang niet, maar projectleider Frank van Hedel van het Buitenfonds, die dit voor Staatsbosbeheer regelt, is blij met hoe het er nu bij staat. "Bijna alle boompjes zijn aangeslagen, zo te zien. Het is ook lekker nat geweest, en jonge boompjes hebben veel water nodig om te wortelen. Over vijftien, twintig jaar ziet het er hier totaal anders uit, dan is dit echt een mooi gevarieerd bos."

Frank van Hedel, Buitenfonds (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De graslanden waarop de boompjes zijn geplant hadden geen grote natuurwaarde meer, en zouden dat ook niet meer krijgen. De plek langs de snelweg is ook niet ideaal. Maar bos heeft daar helemaal geen last van, zegt Van Hedel. "Bos groeit gewoon lekker door. En voor de omgeving is het juist fijn, want een bos dempt ook het geluid van de snelweg, en het vangt fijnstof af."

Uitstoot afkopen

Welke bedrijven inmiddels CO2-credits hebben gekocht maakt het Buitenfonds niet bekend. Het zijn wel heel uiteenlopende bedrijven die hun uitstoot vrijwillig willen afkopen, ziet Van Hedel. "Het gaat echt van kleine webshops tot dakdekkers, de transportsector, banken, noem maar op. Die bedrijven hebben de keus, of ik stoot CO2 uit en doe niks. Of je zegt, we gaan het compenseren met CO2-credits en zo maak je als bedrijf wel het verschil."

Het duurt nog jaren voordat deze plantjes op een bos gaan lijken (Foto: Frank van Hedel)

"Als je als bedrijf zegt: 'wij planten bomen om onze uitstoot te compenseren', dan klinkt dat mooi, maar dat kun je niet controleren. Met een CO2-bos van het Buitenfonds krijg je certificaten waarmee je dat ook echt kan aantonen. Je kunt het afkopen noemen, dat klinkt misschien wat negatief, maar het zijn wel de eerste bedrijven die dat ook vrijwillig doen, dus het zijn ook de koplopers."

Biodiversiteit

Voorlopig kan je de weilanden nog geen bos noemen. Het gras staat haast even hoog als de aangeplante boompjes. Maar dat gaat snel veranderen, verwacht Van Hedel. "We hebben een mix van bomen neergezet. Zomer- en wintereiken, haagbeuken en ook esdoorn en zoete kers. Die trekken straks duizenden soorten insecten, vogels, amfibieën en ook zoogdieren zoals reeën en vossen."

Niet alle 15.000 boompjes worden groot: "Een deel gaat dood, valt om of wordt opgeknabbeld door reeën. En over tien of vijftien jaar gaat Staatsbosbeheer er ook doorheen om de sterkste bomen wat meer ruimte te geven zodat dat die kunnen uitgroeien tot echt grote bomen die over tweehonderd jaar er misschien nog wel staan."

Over een jaar of 10, 15 ziet het CO2 bos er ongeveer zo uit (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

In totaal wil Staatsbosbeheer zo'n 5.000 hectare nieuw CO2-bos gaan planten in de komende jaren. Het gaat dan altijd om gronden die weinig natuurwaarden hebben. Bedrijven die investeren in een CO2-bos doen dit vooral voor de toekomst, zegt Van Hedel. "Je moet niet verwachten dat je de komende jaren er al in kunt wandelen, zeg ik tegen ondernemers die willen investeren, maar wel later met je kleinkinderen als je met pensioen bent."