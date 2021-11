Gestolen crossmotor uit Oldenzaal teruggevonden in Duits weiland, waar is de dief gebleven?

Voor Roman even geen 'scrubben', 'knippen' en 'harde armen' (motorcrosstermen -red.) Hij moest het na woensdag 8 september zonder zijn Suzuki stellen. Navraag en politieonderzoek leverde beeldmateriaal op dat van de Voltherstraat in Oldenzaal via Denekamp naar het Duitse plaatsje Ahlen, een stukje onder Münster leidt:

De crossmotor is dus weer terecht, alhoewel er nog wel moet worden bekeken wat de technische staat van de Suzuki is. Nu nog die dief traceren. Hij was dus op 8 september in Oldenzaal, vermoedelijk reed hij diezelfde avond op de gestolen motor door Denekamp en later belde hij aan bij een boer in Ahlen, Duitsland.

Mountainbike

Op de dag dat de crossmotor werd gestolen, heeft de verdachte een mountainbike en een blauwe spijkerbroek achtergelaten in de omgeving van de Voltherstraat in Oldenzaal. De opvallende blauwe mountainbike is van het merk Cube en heeft gele handvaten en een witte voorvork. Weet je wie voor 8 september op deze fiets reed?

Achtergebleven mountainbike en spijkerbroek (Foto: Onder de Loep)

Tips?

Wie herkent de gezochte man en wie heeft meer informatie over de achtergebleven mountainbike?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Oldenzaal een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link