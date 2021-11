Bezorgers uit heel Nederland herkennen zich in misstanden bij DHL in Twente

In Twente, bij de locatie in Oldenzaal, is dat namelijk het geval. Uit onderzoek van RTV Oost blijkt dat DHL jonge bezorgers in Twente een deel van hun werkuren niet uitbetaalt, terwijl dat wel zou moeten. Het gaat om jongeren die als bijbaan pakketten bezorgen met een flexcontract. In een aantal gevallen gaat het om honderden euro’s loon per maand die de jongeren niet krijgen, maar waar ze wel voor gewerkt hebben.

Eerlijk

"Ik heb bijna twee jaar gewerkt voor DHL. Ik maakte dezelfde situaties mee zoals geschetst door de Twentse bezorgers", reageert Rehwin. "Ik heb wel eens drie uur moeten wachten voordat ik op pad kon en die uren kreeg ik niet uitbetaald."

Ook Hanna, werkend bij een locatie in Friesland, maakt hetzelfde mee. "Ik werk soms van 10.00 tot 17.00 uur, maar krijg maar vijf uur uitbetaald. Als ik daar dan naar vraag zeggen ze dat het inpakken gewoon bij het uurloon in zit. Dat is dus niet zo."

Ties, werkend in Brabant, merkt dat de fouten soms ook positief uitvallen. "Ik krijg wel eens meer betaald dan waar ik recht op heb. Dat klopt ook niet. Het zou fijn zijn als het nu eens goed geregeld wordt. Soms ben ik ook twee uur aan het wachten tot er een bus beschikbaar komt. Ook ik krijg die uren dan niet uitbetaald."

DHL stuurt brief naar werknemers

Ook leidinggevenden van verschillende vestigingen reageren. In Almelo bijvoorbeeld, waar de leidinggevende reageert in een groepsapp met alle medewerkers: 'Wat een walgelijk bericht. (...) Helaas klagen de bezorgers te weinig bij de ondernemingsraad, dus doet DHL niet meer dan dat ze moeten. (...) Jammer dat deze onzin rondgestuurd wordt. Bij de Albert Heijn krijg je de helft van je loon nog niet.'

De leidinggevende bevestigt telefonisch dat hij dit gestuurd heeft en hij geeft aan zich niet te herkennen in de situaties geschetst door de bezorgers. Vanuit het hoofdkantoor liet DHL eerder al weten geschrokken te zijn en de geschetste situaties niet te herkennen.

DHL heeft inmiddels een brief gestuurd naar medewerkers. In de brief, die in handen is van RTV Oost, geeft het bedrijf aan graag in gesprek te willen met bezorgers die vragen hebben en roepen de medewerkers op om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon, als een stap naar de leidinggevende te groot is.