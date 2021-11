Zwolse rapper Makka ruziet met medeverdachte van gewelddadige overval

Makka was al vaker in beeld bij justitie, onder meer als voorman van brotherhood Marron United (Foto: RTV Oost)

Tussen de Zwolse rapper Makka en een kameraad met wie hij een gewelddadige overval zou hebben gepleegd is onmin ontstaan. Dat bleek vandaag bij een korte rechtszitting tegen de rapper en vier van zijn medeverdachten. Het eindproces tegen Makka is op een andere dag gepland dan zijn voormalige broeder, om ruzie in de rechtszaal te voorkomen.

De ruzie is ontstaan, omdat een medeverdachte een boekje over Makka heeft opengedaan bij de politie.

De rechtbank heeft vandaag besloten dat alle vijf verdachten achter tralies blijven tot dat eindproces. Een verdachte was op een vorige zitting vrij gelaten, maar zij heeft de afspraken geschonden. Inmiddels zit de jonge vrouw weer vast. Zij zou gediend hebben als een soort lokdame, zodat de vier mannelijke medeverdachten de overval konden plegen. Het OM heeft het over een vooropgezet plan.

Compleet afgetuigd

Het slachtoffer van de overval, woonachtig op een exclusief vakantiepark, zegt door rapper Makka en zijn medeverdachten bij de beroving finaal 'in mekaar te zijn geslagen'. Hij hield er een klaplong en gebroken ruggenwervel aan over. Vervolgens zouden de daders er vandoor zijn gegaan met een flinke som geld en dure spullen.

Het gebeurde allemaal halverwege april dit jaar. Het slachtoffer had afgesproken met de twintigjarige lokdame, in zijn exclusieve vakantievilla op Buitenplaats Eursinghe bij Steenwijk en Havelte. Maar de date werd ruw verstoord toen twee mannen het buitenhuis betraden om een stevig gesprek te houden met het latere slachtoffer. Ze wilden geld. Het hele gesprek is opgenomen door een van de verdachten. "Een zakelijk gesprek", zegt advocaat Huisman die een Zwolse medeverdachte van Makka bijstaat.

Later zijn er nog twee mannen binnen gekomen. Een aantal mannen van de groep tuigt de bewoner helemaal af. Ze gaan er vandoor met negenduizend euro en dure spullen, zoals een drone.

Politieshirt

Volgens het OM is de Zwolse rapper Makka een van de daders en de 'lokdame' een vriendin van hem. Makka handelde in de ogen van het OM niet alleen, maar met mannen uit zijn 'entourage', onder wie de plaatsgenoot. Ze zijn twee maanden na de overval gepakt na intensief dna- en ander sporenonderzoek. Bij een inval in Makka's huis aan de Nijerwalstraat in Zwolle is door de politie ook nog een automatisch vuurwapen gevonden en een poloshirt van de politie.

Hells Angels

De medeverdachten kent Makka al langer. Zo zat hij met minimaal een van hen, Johan, al bij de inmiddels opgedoekte motorclub Alcatraz Wanted. Die club was gelieerd aan de verboden Hells Angels. Makka was toen president.

In 2016 werden de rapper en Johan opgepakt voor wapenbezit. Toen werden ze bij Badhoevedorp aangehouden. In hun auto werd een mitrailleur met geluiddemper gevonden. Ook toen werd er een wapen en munitie in Makka's huis gevonden.

Misbruik lokdame

Wat precies de relatie is met de vermeende 'lokdame', is nog niet duidelijk. Volgens advocaat De Pree, die de jongedame bijstaat, hebben de verdachten misbruik gemaakt van de 'kwetsbare positie' van zijn cliënte.

Tegen de verdachten is veel bewijs, denkt het OM. Zo is er dna-materiaal van de verdachten gevonden op de kleding van het slachtoffer. Die heeft de verdachten ook herkend. Daarnaast verklaren ze bij de politie over elkaar, precies de reden waarom er ruzie is ontstaan.

Verder is er op de telefoon van een van de verdachten gezocht op het type drone dat werd buitgemaakt. Dat gebeurde kort na de overval. Ook werd er gezocht op 112-meldingen over de gewelddadige roofoverval.

Liquidatiepoging

Makka kwam afgelopen jaren geregeld in het nieuws. Zeker toen hij in 2018 het slachtoffer leek van een liquidatiepoging, pal voor zijn huis. Later bleek dat hij die moordaanslag zelf in scene had gezet. Hij had twee aspirant-leden van brotherhood Marron United, waar hij leider van was, opdracht gegeven hoe de aanslag er uit moest zien. Deze zomer werd hij ervoor veroordeeld tot een half jaar cel. Hij heeft aangekondigd tegen die straf in hoger beroep te gaan.

Makka en de overige verdachten moeten zich voor de gewelddadige roofoverval begin volgend jaar verantwoorden bij de rechtbank.