Cokevissers uit Zwolle en Kampen het schip in: rechtbank legt jarenlange celstraffen op

De Zwollenaar moet drieënhalf jaar de gevangenis in, de Kampenaar een jaar langer. De Urker is veroordeeld tot de hoogste straf, vijf jaar cel.

Covid-19

Het drietal werd in de haven van Breskens betrapt op een speedboot met in het ruim vijfhonderd kilo coke ter waarde van tientallen miljoenen euro's. De mannen hadden de drugs, verpakt in tassen, kort daarvoor uit zee gevist voor de kust van Zeeland. De cocaïne was eerder van boord gegooid door bemanningsleden van vrachtschip CoolSpirit uit Ecuador, dat richting de haven van Antwerpen voer. Op de pakketten coke was de opvallende tekst Covid-19 geplakt.

Hermano Cali

In de sporttassen met coke zat een gps-zender. De Zwollenaar had een app op zijn telefoon staan, waarmee ze konden zien waar de tassen dreven. Ook was er WhatsApp-contact met drie bemanningsleden van de CoolSpirit. Van tevoren had een contactpersoon, bijgenaamd 'Hermano Cali' al een grove gps-locatie aangegeven. "Dan denken we al gauw aan het Cali-drugskartel toch?", zei de rechtbank twee weken geleden bij het strafproces.

Bewijs

Tegen de drie 'cokevissers' is veel bewijs. Zo zijn ze te zien op beelden van een warmtecamera, terwijl ze de tassen coke binnen hengelden. De beelden zijn van grote hoogte gemaakt door een zogenoemde AWAC, een verkenningsvliegtuig met veel communicatiemiddelen. Daarnaast stond de politie het drietal al op te wachten toen ze de haven van Breskens invoeren. Onder de speedboot van de drie was een peilzender aangebracht.

De mannen uit Kampen en Urk hebben volgens de rechtbank al twee keer eerder geprobeerd coke uit zee te vissen, maar liep het uiteindelijk anders. Eén keer bleek te zee te wild, een andere keer wisten ze de oppiklocatie niet. Vervolgens is driehonderd kilo coke aangespoeld bij Borssele.

Precies twee weken later zijn ze, samen met de Zwollenaar, gepakt in de haven van Breskens. In het ruim zat zo'n vijfhonderd kilo coke. De Zwollenaar heeft erkend schuldig te zijn. "Ik heb tassen uit het water gehaald en in het ruim gezet." Hij zegt dat hem 1.200 euro aan verdiensten in het vooruitzicht was gesteld. Ook erkent hij dat het vuurwapen dat bij hem thuis werd gevonden van hem is. Tegen hem was vier jaar cel geëist, hij heeft drieënhalf jaar gekregen.

De Urker draait er ook niet omheen. Wel laat hij weten dat hij door een drugsorganisatie onder druk is gezet om mee te werken. Hij is veroordeeld conform de eis van justitie, vijf jaar cel. De Kampenaar is blijven ontkennen. Hij is veroordeeld tot vierenhalf jaar gevangenisstraf, precies de straf die geëist was.

Zuiver op de graat

Vandaag is een onderzoek in opdracht van de politie gepubliceerd: Zuiver op de graat?. Het gaat over betrokkenheid van vissers bij cokesmokkel. In het rapport wordt de zaak van bovenstaande cokevissers ook beschreven.

Volgens de onderzoekers zijn er signalen dat de coronacrisis heeft gezorgd voor een toename van drugs die via droppings in de Noordzee Nederland binnenkomen, doordat andere transportmethoden moeilijker zijn: "Er wordt simpelweg gekozen voor de methode die het meest gunstig is en er is een toenemende tendens van drop-offs".