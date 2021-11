Steeds meer studieschuld onder studenten: "Maximaal lenen is maximaal leven"

Meer studenten zijn het afgelopen jaar aan een studie begonnen waardoor de totale studieschuld ook is gegroeid. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde studieschuld is daarentegen gelijkgebleven en zit nu op 15,2 duizend euro per student. Hoe kijken studenten in Overijssel daarnaar? Vinden ze dat zorgelijk of is een gegeven dat er nou eenmaal bij hoort?

Leerlingen in het voortgezet onderwijs haalden in 2020 massaal hun diploma, veel meer dan in de jaren daarvoor. Daarnaast was er door corona nauwelijks een tussenjaar mogelijk, waardoor meer jongeren meteen gingen studeren. Mensen tussen 25 en 30 jaar hebben de hoogste gemiddelde studieschuld. Hun schuld bedroeg gemiddeld 19,1 duizend euro.

"Zorgen voor later"

Het motto 'maximaal lenen is maximaal leven' gaat in ieder geval op bij studenten van het Saxion in Enschede, waar we de proef op de som namen. De één investeert het in crypto, de ander zet het extra geld op een spaarrekening, als buffer voor als er iets kapot gaat.

Ook zijn er genoeg studenten die niet nadenken over de gevolgen van een oplopende studieschuld. "Dat zien we dan wel, dat zijn zorgen voor later", zegt een studente.