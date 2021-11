Opnieuw geen sinterklaasintocht in Deventer

"We vinden het niet veilig, we willen niet dat mensen ziek worden doordat ze de aankomst hebben bijgewoond", laat het bestuur van de sinterklaascommissie op haar website weten. Het bestuur was lange tijd in gesprek met onder meer de gemeente Deventer om de intocht zo coronaproof mogelijk in te richten. Maar vanwege de oplopende besmettingen heeft het bestuur toch besloten om voor het tweede jaar op rij de intocht te annuleren.

Alternatief

Vorig jaar was het al vrij snel duidelijk dat Sinterklaas niet met de boot zou gaan aanmeren in Deventer. Als alternatief bracht de sinterklaasorganisatie in samenwerking met de lokale omroep een heuse sinterklaasfilm uit. Ook dit jaar is de organisatie in gesprek met de gemeente Deventer over een mogelijk alternatief om zodoende toch nog het sinterklaasgevoel naar Deventer te halen.