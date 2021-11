Bijzondere paddenstoelen bestaan op de Sprengenberg dankzij natuurbeheer

IVN-vrijwilliger en paddenstoelenkenner Gerard ten Have is enthousiast wanneer hij de kleine, bijna fluoriderende paddenstoelen aanwijst. "Als we hier in dit verschraalde gebiedje staan, zien we de gele knotszwammen. Dat zijn graslandpaddenstoelen, zogenaamde Wasplaatjes en die zijn zeer zeldzaam." De felle kleuren steken mooi af tussen het groen. Het is een indicator voor voedselarme graslanden.

Zeer bijzonder

Er staan verschillende soorten Wasplaatjes. "Wij hebben deze gele eerst zelf onder de microscoop bekeken en allerlei literatuur erbij gehaald, maar we kwamen er niet uit. Na onderzoek door het laboratorium bleek het de Elfenwasplaat te zijn. En die komt maar op vier plekken in Nederland voor." Ten Have glundert van trost dat ze die hebben gevonden.

Dan bukt hij bij een rood, tongvormige paddenstoel zonder hoed. "Dit is de Rupsendoder, die parasiteert op een levende pop van een nachtvlinder. Die pop gaat het dus niet overleven en als hij dood is, sterft ook de paddenstoel. Maar dan heeft de paddenstoel zich al vermenigvuldigd."

De fijnspar sterft massaal doordat de Letterzetter, een kever, de boom beschadigt (Foto: Jauke Boerdam)

Dode bomen

Natuurmonumenten heeft op meerdere plekken in het bos dode bomen liggen. "Veel mensen vinden dat rommelig. Maar het is een geweldige plek voor insecten en paddenstoelen." Ten Have loopt over het mos dat ver inzakt. "Hieronder liggen dus boomresten en naalden van de Fijnspar. Die boom wordt gedood door de Letterzetter, een kevertje."

"Natuurmonumenten heeft besloten deze bomen hier te laten liggen om te kijken hoe de natuur het opruimt, als proef. En het mooie is dat ook hier paddenstoelen staan die we normaal niet zien. Zoals deze Roodgerandehoutzwam", zegt de paddenstoelenkenner

De roodgerande houtzwam (Foto: Jauke Boerdam)

Vroeger

Ten Have weet nog dat het verschraalde stukje grasland echt weiland voor de koeien was. "Mijn vader liet hier zijn eenjarige koeien lopen. Ik ging dan als kind mee om ze hierheen te brengen." Toch vindt hij het geweldig hoe de natuur hier de kans heeft gekregen om uit te breiden. "Het is een heel bijzonder veld. Daar vind je er maar weinig in Nederland."