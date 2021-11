Deurningen, Broekland en Reutum winnen 25.000 euro met Kerkdorp in beweging

De projectgroep in Reutum wil van de kerk de huiskamer van het dorp maken. Het Kulkturhuus tegenover de kerk wordt verbouwd tot appartementen en alle activiteiten worden overgeheveld naar de kerk. Die zal daarvoor wel moeten worden verbouwd.

"We doen dat met respect voor het gebouw", zegt initiatiefnemer Karina Voets. "We gaan zoveel mogelijk met glas werken zodat het licht naar binnen kan en je ook het gebouw kunt blijven zien." De kerk wordt zo het bruisend hart van Reutum, zegt Voets, die er alle vertrouwen in heeft dat de inwoners van het kerkdorp ook financieel zullen bijdragen. Ook het kerkbestuur van de Heilige Pancratiusparochie waar Reutum onder valt, staat positief tegenover de plannen.

Karina Voets legt de plannen voor Reutum uit (Foto: Eigen foto rtv Oost)

Huiskamer van Broekland

Ook in Broekland blije gezichten op het moment dat Roy de Witte met een symbolische cheque komt aanzetten. Het geld is heel erg welkom want ook hier gaat de aanpassing van de kerk in de papieren lopen. De kerk moet de huiskamer van het dorp worden. Namens de initiatiefgroep nam Mireille Groot Koerkamp de cheque aan. "De huiskamer die er nu is, is veel te klein, en nu met corona kunnen er maar vijf mensen in."

De kerk zal onder meer onderdak gaan bieden aan het uitdeelpunt van de plaatselijke voedselcoöperatie Autark. "Dan kan iedereen er gebruik van maken", zegt Groot Koerkamp. Ook andere ondernemers hebben al interesse getoond. Een financieel struikelblok voor de initiatiefnemers vormde de aanwezigheid van asbest in het dak. De Broeklanders hebben inmiddels met het kerkbestuur van de parochie overeenstemming bereikt over de kosten van de sanering.

Mireille Groot Koerkamp ontvangt de cheque voor Broekland (Foto: Eigen foto rtv Oost)

Erfgoed van Deurningen behouden

"De inwoners van Deurningen hebben duidelijk uitgesproken wat ze willen. Ze willen dit erfgoed koste wat kost behouden." Deurningen is trots op zijn kerk, maar die mag wel wat toegankelijker worden. Daarom moeten de banken plaatsmaken voor stoelen en moet de houten vloer worden verwijderd.

De kerk kan dan ook voor ander doeleinden worden gebruikt, zoals concerten, schoolvoorstellingen en andere culturele evenementen. "Het moet wel passen binnen de sfeer van het kerkgebouw", zegt Gerrit Aarninkhof. Het gebouw is eigendom van de Plechelmjusparochie voor Oldenzaal en omstreken. Het dorp kent geen Kulturhuus of zalencentrum.

Bescheiden appartementencomplex

De aanpassing van de kerk is slechts een eerste stap in de plannen van de initiatiefgroep ZOED. De afkorting staat voor Zorg Ontmoeting Erfgoed Deurningen. Na oprichting van de vereniging telde ZOED al binnen enkele weken vierhonderd leden.

ZOED wil op het terrein naast de kerk een bescheiden appartementencomplex bouwen voor senioren met een zorgindicatie. In de pastorie komt een ontmoetingsruimte. voor alle inwoners. "En mocht de kerk te koop komen, dan hebben wij het recht op eerste koop", zegt Aarninkhof.