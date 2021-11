Verdachte van schietpartij in Enschedese Twekkerveld blijft in voorarrest

De rechtbank in Almelo (Foto: RTV Oost)

In de Enschedese wijk Twekkerveld klinken in de nacht van 15 augustus meerdere schoten. Enkele kogels gaan door een ruit en een deur van een woning in een zorgcomplex, niemand raakt gewond.

Wat er precies gebeurde is niet zeker, duidelijk is dat er met meerdere wapens werd geschoten. Politiemensen vonden hulzen van verschillende kalibers. Het kan er op wijzen dat twee partijen elkaar beschoten, werd tijdens een tussentijdse zitting voor de rechtbank in Almelo bekend.

Geen onbekende

Kort na de schietpartij worden drie verdachten aangehouden in een woning aan de Meteorenstraat. Het gaat om een 25-jarige man uit Hengelo, zijn vriendin van 31 en een 50-jarige man uit Enschede. Al snel wordt duidelijk dat de 25-jarige, geen onbekende van politie en justitie, een van de mogelijke schutters is. Buurtbewoners vertellen de politie dat ze de Hengeloër in de deuropening zagen staan terwijl hij acht keer schoot.

Het DNA van de Hengeloër werd op één van de hulzen aangetroffen. Ook wees onderzoek aan zijn handen uit dat hij recent nog een vuurwapen had afgevuurd. Dat klopt volgens de 25-jarige, hij bezocht tijdens zijn vakantie in Turkije een schietbaan waar hij een wapen afvuurde. Voor de vondst van zijn DNA heeft hij geen verklaring.

Vrijspraak

De advocaat van de Hengeloër vroeg de rechtbank om vrijlating. Volgens hem was het bewijs te mager om de 25-jarige nog langer in voorarrest te houden. Dat verzoek werd door de rechtbank afgewezen. Wanneer de zaak verder gaat is onduidelijk.