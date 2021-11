Stiho-hal op Haveneiland beste plek in Deventer voor poppodium Burgerweeshuis

De voormalige Stiho-hal op het Haveneiland is de beste locatie in Deventer voor de vestiging van poppodium Burgerweeshuis. Tot die conclusie komt het gemeentebestuur van de stad. Als de raad volgende maand akkoord gaat, wordt samen met de pandeigenaar onderzocht of de plek haalbaar is voor de komst van het poppodium.

Deventer is al langer bezig met de zoektocht naar een goede locatie voor poppodium Burgerweeshuis. Verbouwing van de huidige locatie en verhuizing naar twee andere locaties zijn onderzocht. De voormalige Stiho-hal komt als beste optie uit de vergelijking. “Deventer groeit en ontwikkelt zich. Wij investeren om ook in de toekomst een aantrekkelijke stad te zijn. Een goed poppodium hoort daarbij", zegt Wethouder Carlo Verhaar. "De Stiho-hal heeft onze voorkeur als plek. Als dat haalbaar blijkt, wordt het plan verder uitgewerkt.”

Muzieksector

Adviesbureau Berenschot stelt dat een poppodium met een grote zaal voor 675 bezoekers en een kleine zaal voor 275 bezoekers bij Deventer past. Daarvoor is de Stiho-hal groot genoeg. Ook voor productiehuis De Nieuwe Oost, nu medegebruiker in de Bagijnenstraat, is plaats op de beoogde nieuwe locatie. En voor Maakhaven, een plek waar makers en bedrijven in de muzieksector samenkomen en samenwerken.

Uit verkennend onderzoek blijkt dat met een investering van naar verwachting tussen de tien en elf miljoen euro een poppodium gerealiseerd kan worden in de Stiho-hal. Als de raad akkoord is met de plek, wordt bekeken of vestiging van het poppodium ook echt haalbaar is. Duidelijk moet worden wat de exacte kosten worden en wat er aan inkomsten verwacht wordt. Dat onderzoek gaat ongeveer een half jaar duren.

Coronaregels

Het Burgerweeshuis heeft de Stiho-hal nu tijdelijk gehuurd om concerten te kunnen organiseren conform coronaregels. De gemeente verwacht dat met muzikanten, een productiehuis, een poppodium en muzikale marktpartijen levendigheid op het haveneiland ontstaat die verdere ontwikkeling aanjaagt. Samen met het naastgelegen Roto-terrein maakt het haveneiland deel uit van de Centrumschil waar veel (her)ontwikkeling plaatsvindt.

Veel Deventenaren zijn verknocht aan het monumentale Burgerweeshuis aan de Bagijnenstraat. Dit pand heeft achterstallig onderhoud en zou na een ingrijpende verbouwing nog steeds niet optimaal zijn voor de toekomst van het poppodium. Daarnaast levert het poppodium overlast op voor de omgeving, ook na een grondige verbouwing. En dus is het afscheid onvermijdelijk.

"Dat is een heel dubbel afscheid", zegt Verhaar. "Het pand aan de Bagijnenstraat is een prachtige plek met veel historie. Maar ook een plek waar het Burgerweeshuis de laatste jaren moeite had om te exploiteren. Ook omdat de buurt last had van geluidsoverlast." Wat er met dit gebouw gaat gebeuren, is nog onduidelijk. "Dat moeten we gaan verkennen."

Maatregelen

Omdat het nog een tijd duurt totdat nieuwe huisvesting is gerealiseerd, worden maatregelen genomen om de overlast in de Bagijnenstraat te verminderen tijdens de overbruggingsperiode. Burgerweeshuis, omwonenden en gemeente maken samen afspraken.